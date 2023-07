Oferecimento Arebo Aventura mágica dos ‘Detetives do Prédio Azul’ toma conta do Shopping Penha

No Shopping Penha , a diversão está garantida para os pequenos detetives e suas famílias! O circuito “D.P.A. – Mistério e Magia” , inspirado na aclamada série do Gloob , “ Detetives do Prédio Azul “, está agitando o local até o dia 26 de julho . Preparem-se para uma aventura cheia de desafios e emoções!

Com entrada gratuita , a atração voltada para crianças de 4 a 10 anos conta com o cenário da Biblioteca Banida de Ondion, inspirada na 16ª temporada da série.

“Vamos oferecer um espaço que traz todos os detalhes de ‘D.P.A. – Mistério e Magia’ para as crianças se divertirem como verdadeiros detetives. Nosso objetivo é aproximar os pequenos das histórias que eles acompanham, ao mesmo tempo em que estimulamos valores como a colaboração e o trabalho em equipe através das atividades”, destaca Andrea Tuttman, Diretora de Marketing dos Canais Não Esportivos da Globo.

Renata Barros, gerente de marketing do Shopping Penha, ressalta a importância dos eventos durante as férias escolares: “Nós buscamos oferecer atividades para que as crianças possam aproveitar a ida ao shopping, principalmente neste período de pausa das aulas. Ter o circuito DPA – Mistério e Magia, aqui no Shopping Penha, com certeza vai ajudar a estimular ainda mais a criatividade dos pequenos, além de proporcionar experiências únicas.”

A experiência no circuito

Os visitantes do circuito irão descobrir que o Prédio Azul está em apuros e que ele precisa da ajuda de corajosos detetives mirins. Berenice, Brisa, Theobaldo e Vó Berta perderam seus amuletos mágicos, e cabe aos participantes correr contra o tempo para recuperá-los e salvar o reino bruxesco das mãos dos vilões.

A partir do momento em que as crianças adentram no espaço temático, elas descobrem que o Prédio Azul está repleto de teias de aranha, morcegos e um clima sombrio.

A busca por pistas começa no Armazém de Theobaldo, onde elas descobrem que os detetives caíram em uma armadilha dos bruxos Amaranta, Marga, ZZ e Escorpionte, resultando na perda dos amuletos mágicos. É hora de desvendar enigmas e encontrar os objetos perdidos!

Mas a missão não para por aí! Os participantes deverão levar os objetos recuperados para a casa da Leocádia, onde uma charada será desvendada para encontrar o livro mágico da Vó Berta.

No quarto da Berê, uma última surpresa aguarda os visitantes: um caminho diferente de entrada, um novo portal que leva diretamente à Biblioteca Banida de Ondion. Lá, os pequenos terão a tarefa final de organizar livros com títulos de personagens da série, e ainda receberão um recado especial de cada um deles. Assim, a missão dos detetives mirins será concluída com sucesso!

Durante todo o percurso, promotores estarão disponíveis para auxiliar as crianças e seus responsáveis nas estações de brincadeiras do circuito.