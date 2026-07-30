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Com a soma de pandemia e greves nos últimos anos, o cinema de Hollywood vinha encontrando algumas dificuldades para estabelecer sucessos recentes. Entretanto, ao que tudo indica o ano de 2026 deve marcar uma virada de chave com tantas estreias de sucesso como Toy Story 5, A Odisseia e Homem-Aranha: Um Novo Dia.

Os números se mostraram extremamente favoráveis para os estúdios neste mês de julho, e mesmo com os streamings bem estabelecidos, as grandes potências de produções parecem estar olhando novamente para as telas grandes com foco no sucesso alcançado recentemente.

Para se ter uma ideia, um levantamento recente destacou que deve ser a primeira vez desde 2019 que as arrecadações devem alcançar, ou ultrapassar, os 10 bilhões de dólares em um ano. Homem-Aranha: Um Novo Dia, a grande estreia da semana, pode se tornar a segunda maior abertura da história e ficar atrás somente de Vingadores: Ultimato.

Os cenários mais otimistas apontam para uma arrecadação superior aos US$ 800 milhões até o domingo, enquanto outros acreditam que algo em torno de US$ 500-US$ 600 milhões seja algo mais viável. Uma coisa é certa: salas estão sendo lotadas neste momento.

Confira abaixo as 4 principais estreias da semana no cinema (30 de julho0 até 05 de agosto)

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Homem-Aranha: Um Novo Dia marca um capítulo totalmente novo para Peter Parker e o Homem-Aranha. Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama.

Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.

Não Sei Viver Sem Palavras

Documentário sobre Ignácio de Loyola Brandão, um dos grandes nomes da literatura brasileira, que mergulha em suas obras, experiências e desejos por meio de um jogo entre memória e invenção.

As Cores do Tempo

Ao herdar uma antiga casa preservada desde 1940, quatro primos distantes se reencontram e passam a investigar os segredos de sua família. A descoberta dos vestígios deixados por Adèle, uma jovem que viveu ali em 1895 antes de partir para Paris, faz com que passado e presente se entrelacem, revelando conexões inesperadas entre 2025 e o fim do século XIX.

Aquele Que Viu o Abismo

Imerso em uma complexa trama de assassinatos, X usa suas visões para tentar sobreviver e navegar por um sistema opressor. Ele se vê encurralado pela ProLife, uma empresa multinacional que recruta civis oferecendo a possibilidade de uma vida eterna.