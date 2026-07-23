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Mesmo com as plataformas de streaming mantendo um destaque constante, o cinema continua chamando atenção do público com estreias extremamente aguardadas que vai muito além do grande destaque do momento que é A Odisseia.

O filme comendado por Christopher Nolan está lotando as salas de cinema de todo o país, mas não será o único destaque por muito tempo. Nos próximos dias será a vez de Homem-Aranha: Um Novo Dia também tomar conta das grandes telas, sendo válido citar que o mesmo já quebrou recordes importantes durante sua campanha promocional.

É válido citar que oficialmente o novo filme do herói chega aos cinemas somente na próxima semana, mas já está marcando presença também em nossa lista de hoje por conta da sua estreia antecipada. Antes dele, neste fim de semana temos estreias também de projetos como Marsupilami: Confusão a Bordo e Águas Mortais.

Confira abaixo as 7 principais estreias da semana no cinema (23 até 29 de julho)



Águas Mortais

Um avião acaba caindo no meio do oceano após um inesperado incidente a bordo. O cenário, que já era desesperador, ganha contornos ainda mais dramáticos quando os sobreviventes se veem cercados por tubarões sedentos por sangue.

Diva Futura

Na Itália dos anos 1980 e 1990, Riccardo Schicchi e a agência Diva Futura transformam a indústria adulta em um fenômeno cultural, revelando algumas das maiores estrelas da época. Por trás do glamour e da fama, nomes como Cicciolina e Moana carregam histórias marcadas por dores, escolhas e afetos, formando uma família improvável em um universo tão fascinante quanto controverso.

Ecos do Teatro Experimental do Negro

Ao perceber a ausência de protagonistas negros no teatro brasileiro, Abdias Nascimento funda o Teatro Experimental do Negro, iniciativa que estreia em 1945 no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e transforma a história das artes cênicas no país.

A partir desse movimento, talentos como Ruth de Souza, Léa Garcia e Haroldo Costa conquistam espaço e ajudam a redefinir a representação negra nos palcos brasileiros.

Futuro Futuro

Em um futuro próximo, onde os avanços da inteligência artificial convivem com uma misteriosa síndrome neurológica, K, um homem de 40 anos sem memória, é acolhido por um trabalhador solitário de 60 anos na periferia de uma cidade brasileira marcada pela chuva.

Ao experimentar um dispositivo de IA durante um curso voltado a pessoas afetadas pela doença, ele embarca em uma jornada tão absurda quanto comovente em busca de identidade e pertencimento.

Marsupilami: Confusão a Bordo

David aceita participar de um plano arriscado para salvar o próprio emprego em um zoológico: transportar uma misteriosa encomenda da América do Sul.

Porém, durante a viagem de navio ao lado da ex-esposa, do filho e de um colega desajeitado, o pacote acaba libertando uma criatura rara e extremamente valiosa, transformando a missão em uma confusão desenfreada que ajuda a família a redescobrir a força de seus laços.

Pequenas Criaturas

Em 1986, Helena se muda com a família para Brasília, mas vê sua adaptação à capital ser interrompida quando o marido parte em uma viagem de negócios, deixando-a sozinha em uma cidade desconhecida.

Enquanto ela questiona suas escolhas e tenta encontrar seu lugar, os dois filhos vivem suas próprias descobertas em um país que, com menos de um ano de democracia, também busca construir um novo futuro.

Homem-Aranha: Um Novo Dia - Estreia antecipada na próxima quarta-feira

Homem-Aranha: Um Novo Dia marca um capítulo totalmente novo para Peter Parker e o Homem-Aranha. Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama.

Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.