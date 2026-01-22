Amazon MGM Studios Chris Pratt numa cena do filme

Los Angeles- Justiça Artificial.Chris Pratt:”É um verdadeiro mistério”.O ator faz o papel principal no filme que mostra o que pode acontecer quando a inteligência artificial toma conta do sistema judiciário.

A aventura é dirigida pelo cineasta russo Timur Bekmanbetov. Ele chamou a atenção de Hollywood pela fantasia épica Guardiões da Noite, lançada em 2004.O cineasta tem no currículo a aventura O Procurado, com Angelina Jolie, lançado em 2008 e Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros,em 2012, entre outros.

O diretor foi também o pioneiro do movimento cinematográfico conhecido como screenlife, se adaptando à migração da vida das pessoas para o mundo digital dos aparelhos móveis. Em um filme screenlife, os espectadores veem a ação se desenrolar do ponto de vista dos computadores, tablets ou smartphones usados pelos personagens.

Em um vídeo divulgado pelos produtores do filme, o ator explica os diferentes temas abordados pela estória como inteligência artificial e poder, o tribunal do futuro e a possibilidade da inteligência artificial substituir os seres humanos.

Assista à entrevista com o ator Chris Pratt









O astro conta qual é a trama do filme

Chris Pratt: Eu interpreto o Detetive Chris Raven, certo? Sou um detetive de roubo e homicídio em Los Angeles. Você vê através das evidências apresentadas neste julgamento de 90 minutos neste ponto da minha vida que ao longo de talvez 20 anos passei por várias, hum, etapas na aplicação da lei, lei... Eu sou, eu sou um sargento, hum, sargento de patrulha na polícia de Los Angeles e trabalhei meu caminho até me tornar detetive e então, em última análise, me tornar o detetive, o detetive chefe em roubo e homicídio que coloca pessoas nesta, nesta cadeira, chamada de Tribunal da Misericórdia. Então sou responsável por oito pessoas indo para o chamado tribunal e essencialmente sendo executadas. E então este é o meu trabalho, é colocar pessoas nesta cadeira. Então imagine a ironia quando ele acorda para perceber que foi acusado de assassinar sua esposa. Agora Chris Raven tem um segredo e isso é que ele é um alcoólatra enrustido. Ele está no programa, mas secretamente tem bebido e então quando ele acorda ele está, ele está desmaiado. Ele não sabe o que aconteceu. Ele sabe que sua esposa está morta, que ele é acusado do assassinato e, do ponto de vista de um detetive, parece muito que ele cometeu esse crime. E então ele tem 90 minutos para usar a Nuvem Municipal de LA e a inteligência artificial,a Juíza Maddox e suas habilidades de computação quântica para tentar provar sua inocência. Ele é inocente? Você só terá que assistir ao filme para descobrir.

Quem é a atriz que interpreta a juiza virtual no filme?

Além do ator Chris Pratt no papel principal, o filme traz a atriz sueca Rebecca Ferguson (Missão Impossível) no papel da inteligência artificial que substitui um juiz humano.

Por que o astro resolveu fazer este filme?

Chris Pratt: Recebi um roteiro que me foi enviado e achei ótimo. Era uma, era uma estória realmente inventiva, diferente de tudo que eu já tinha lido antes, o que é muito porque eu leio tudo. E isso realmente chamou minha atenção. Trabalhei com Timur em O Procurado anos atrás. E eu estava morrendo de vontade de voltar a trabalhar com Timur e, e trabalhar com ele novamente. E eu simplesmente amei, hum, a estória e amei o... sim, amei o roteiro. Então foi assim que, hum, isso chegou até mim. Chuck Roven, claro, é um produtor incrível, vencedor do Oscar. E o fato de ele estar envolvido foi realmente empolgante para mim. E, hum, sim, entrei muito, muito cedo e pude fazer parte de, de colocar tudo isso junto.

Um filme, vários gêneros

Chris Pratt: Eu chamaria isso de um filme multi-gênero. Você tem um drama de tribunal, tem um suspense, tem um filme de ação, e está nesse Screenlife que, de certa forma, é um gênero próprio, criado pelo Timur, nosso fabuloso diretor. Ele fez Buscando, Procurada, Amizade Desfeita, Profile. Esses são filmes que estão nesse gênero Screenlife e isso realmente leva esse gênero para o próximo nível. Estamos utilizando, vários, vários ângulos de câmera e gravações de tela que existem no mundo moderno para montar isso. E então, sim, é realmente uma maneira legal e envolvente de contar uma estória.

O tribunal do futuro

Chris Pratt: Então o filme em si é o julgamento de 90 minutos, então. Todas as evidências apresentadas para o julgamento são coisas que existiriam no que é chamado de Nuvem Municipal de LA. Essencialmente qualquer coisa, qualquer bit de vigilância, qualquer vídeo do FaceTime, qualquer e-mail, qualquer mensagem de texto, qualquer mensagem de voz, qualquer vídeo que alguém já tenha gravado em seu, em seu telefone. Qualquer coisa que viva na nuvem pode ser usada como evidência, e então também filmamos tudo isso. E muito disso foi gravado em iPhones e, você sabe, campainhas Ring, muitas GoPros, simulando uma câmera Ring ou a câmera corporal de um policial ou uma câmera de drone, câmera de painel. Esses tipos de, feeds de vídeo que são tão onipresentes no mundo de hoje.

A inteligência artificial no lugar de um juiz

Chris Pratt: A juíza Maddox é essa, aparição de IA. E então ela existe em uma tela na minha frente, mas ela também pode existir de várias outras maneiras. Ela é uma voz, ela é uma máquina onipresente, um computador quântico que tem acesso à Nuvem Municipal de Los Angeles e pode me mostrar qualquer número de dezenas de vídeos diferentes ao mesmo tempo. Então ela está se transformando e, e à medida que você está recebendo, a perspectiva dela sobre mim, que é nossa principal perspectiva da câmera A, não muito diferente desta câmera bem aqui que está apontando para o meu rosto, você também teve algumas tomadas artísticas interessantes que meio que levam o gênero Screenlife para o próximo nível. E se a câmera se movesse ao meu redor assim, então você veria um ator na minha frente. Então era importante que eu estivesse isolado na sala para que você pudesse criar tudo, hum, que não foi criado na câmera no volume usando, efeitos especiais e o processo de pós-produção.

"A estória acontece numa Los Angeles do futuro, estamos falando de 2029 ou 2030"

Chris Pratt: Los Angeles não está em um bom lugar. A IA continuou a crescer exponencialmente. O crime violento, o abuso de drogas e os crimes capitais dispararam em LA. As pessoas agora estão relegadas a essas zonas vermelhas onde estão, tipo, consumindo drogas e cometendo crimes violentos umas contra as outras. E, hum, neste mundo de Los Angeles, um novo governador entrou e, através de um apoio esmagador, as pessoas aprovaram o tribunal da misericórdia como uma forma de deter crimes capitais violentos. Se você cometer um crime em Los Angeles hoje, você estará morto amanhã. Eu acho que foi resultado de, você sabe, o sistema humano de justiça tinha falhas e então a IA agora, hum, infiltrou o sistema de justiça. E agora estamos usando o valor binário dos fatos para, para, hum, provar inocência ou provar culpa. Não há emoção humana, não há corrupção legal, não há advogados, você sabe, usando brechas. Essencialmente, se você está na cadeira da misericórdia, que é projetada para deter esse tipo de crime, você é culpado. E, hum, é seu trabalho, você tem 90 minutos essencialmente para tentar provar sua inocência, mas basicamente a Juíza Maddox toma suas decisões sobre as pessoas sentadas na cadeira antes mesmo de estarem na cadeira. E na maior parte, elas são culpadas. Chris Raven, que, hum, há um grande arco ali com ele determinando se é culpado ou não e, e, hum, sendo forçado a se abrir com seus demônios.

A inteligência artificial no lugar de seres humanos

Chris Pratt: Para mim, o mais incrível é a personagem da Juíza Maddox, que parece um programa de computador frio e calculista, mas ao longo do filme você percebe que é um ser senciente que é tão maravilhosamente interpretado por Rebecca. Esse personagem que essencialmente está tentando esconder sua humanidade. Há um pouco de humanidade surgindo dentro dela. Discutimos isso no processo de ensaio e chegamos à conclusão de que ela desenvolveu empatia, que provavelmente era algum tipo de vírus em seu programa. E empatia como um vírus é um conceito realmente interessante. E, hum, sim. Ela está tentando... Ela quer ficar viva e quer aprender sobre os seres humanos e a única interação que teve com seres humanos foram os assassinos que ela condenou à morte. E então ela cresce e aprende a confiar em sua própria intuição humana em vez de apenas olhar para os fatos. E sim, é realmente legal. Eu, eu gosto disso sobre o personagem dela e eu gosto do que o filme diz sobre a IA. É um, nós nos juntamos a essa incrível e comovente discussão global sobre IA e o papel da IA em nossas vidas e quanto poder damos à IA. De certa forma, estabelecendo um precedente sobre o que devemos permitir que a IA faça porque nós, não podemos, não podemos permitir que a IA, apesar do fato de que é tão incrivelmente conveniente e eficiente, nós não podemos permitir que ela substitua nossa própria intuição humana e dignidade humana e emoção humana.

O astro descreve o diretor Timur Bekmanbetov, "visualmente genial"

Chris Pratt: Eu acho que ele é visualmente genial. Ele é, você sabe, voltando para, como, seus primeiros filmes antes de O Procurado, ele é claramente um mestre visual. Definitivamente colaborativo, hum, aberto a ideias, tem uma visão clara. Há, há um pouco de mágica que acontece quando você está fazendo um filme, quando você chega ao set e as coisas começam a acontecer e então você começa a mexer na fórmula um pouco para ver o que acontece. Como se você estivesse em um laboratório de química e apenas começasse a misturar produtos químicos para ver o que aconteceria. Há um pouco disso nele. Ele é, ele, há um pouco, um pouco de caos em seu estilo. Ele gosta de misturar as coisas e ter uma ideia. Ele não tem medo de, hum, ouvir as ideias de outras pessoas e se ele gosta delas, ele as experimenta. Eu acho que neste filme, experimentamos muito. Eu acho que ele brilha, especialmente no processo de pós-produção. E então, eu estarei realmente curioso para ver o que ele fará, como ele vai criar as imagens vívidas que dão ao público a perspectiva da mente de um computador quântico, a mente de um ser de IA, um ser de IA senciente. Como é que ele pensa? Como é que sua imaginação se parece aos olhos humanos? E nós veremos isso. E eu acho que será, será realmente, realmente incrível assistir ele levar esse gênero de vida na tela e apenas explodi-lo e levá-lo para o próximo nível de uma maneira grande de blockbuster.

É envolvente, é cheio de ação, é original e vai parecer ótimo na tela grande porque todos os efeitos visuais pós-produção de uma pessoa em julgamento sendo exposta ao que um computador quântico pode pensar e mostrar a você a qualquer momento, deve ser um verdadeiro espetáculo. E então, eu definitivamente acho que este é um ótimo filme para ver nos cinemas. E, hum, eu acho que quanto maior a tela, melhor, porque Timur é verdadeiramente um artista visual. Ele é, ele é um gênio criativo quando se trata de espetáculo visual. Eu acho que eu disse espetáculo visucal, que é uma nova coisa que eu acabei de inventar. E, hum, de nada por isso.

Culpado ou inocente?

Chris Pratt: Eu quero que você se sinta como, "Eu não sei como este filme termina. Eu não sei..." É um verdadeiro mistério. Você sabe, é, eu acho que as pessoas ficarão surpresas. Eu não acho que você vai conseguir prever o que está acontecendo e, hum, você sabe, será envolvente. É, é um filme que é super divertido. Flui muito rapidamente, mantém você na ponta da cadeira e você simplesmente não vê o que, o que vai acontecer a seguir. Você simplesmente não, você não vê isso vindo, o que é realmente legal. E então, eu espero que as pessoas sintam isso. Hum, esta foi uma oportunidade para mim interpretar um personagem que é um pouco diferente de tudo que eu já fiz antes. Eu acho que há um nível de escuridão neste personagem que eu pude explorar e me divertir muito. E o que é legal é que você testemunha a vida desse cara por 20 anos que você viu, que você consegue ver ao longo do curso deste filme e você vê esse arco dele sendo um cara que está mais próximo do cara que você veria se você se sentasse e tomasse uma cerveja comigo ou tomasse uma xícara de café comigo. Você sabe, um pouco mais, hum, irreverente e, e, divertido e descontraído, mas você vê algo acontecer em sua vida que o transforma em alguém que você acha que é, é, capaz de assassinar sua esposa em um acesso de raiva e fúria alcoólica. E então, hum, isso foi um desafio para mim e eu, eu espero que o público goste.