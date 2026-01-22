Sony Pictures Releasing International Justiça Artificial

Ao passar das semanas, filmes cada vez maiores vão chegando para o público, que ainda aproveita os últimos dias antes do fim das férias e o começo do ano letivo.

Perto do final do mês de janeiro, temos na semana sete novas produções, entre obras ficcionais variadas e uma animação.

A24 Marty Supreme

A grande estreia da semana no cinema fica com Marty Supreme (2025), dirigido por Josh Safdie, que trabalha pela primeira vez em sua carreira profissional sem seu irmão e maior colaborador, Benny Safdie.

Ambos irmãos-diretores de cinema, fizeram longas-metragens recentes, voltados para o mundo dos esportes: Benny Safdie fez Coração de Lutador: The Smashing Machine (2025), sobre lutas de MMA, enquanto Josh Safdie exibiu a eletricidade do tênis de mesa em Marty Supreme, um dos nomes competidores desta temporada de prêmios.

CJ Entertainment A Única Saída

Outro grande título desta temporada de premiações é A Única Saída (2025), do renomado diretor sul-coreano Park Chan-wook, responsável por obras de grande sucesso de público e crítica, como Oldboy (2003), A Criada (2016) e Decisão de Partir (2022).

O filme também foi selecionado como o representante da Coreia do Sul na categoria de Melhor Filme Internacional do 98º Oscar, entrando na lista de pré-selecionados em dezembro.

Sony Pictures Releasing International Justiça Artificial

Agora, aqueles que procuram por um pouco mais de ação, terão em Justiça Artificial (2026), estrelando Chris Pratt e Rebecca Ferguson, algo para se animarem.

O longa é dirigido pelo cineasta e empreendedor de tecnologia cazaque-russo Timur Bekmambetov, que estreou em Hollywood em 2008, com o thriller de ação O Procurado, estrelando Angelina Jolie. Ele não fazia um filme de grande orçamento, desde Ben-Hur (2016).

Cineverse Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno

Já os fanáticos pelo terror, vão poder ter a chance de se deliciar e assustar com Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2026), o terceiro filme da série Silent Hill, que é baseado no videogame de sucesso, pelo mundo todo.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Marty Supreme (2025)

Ambientado na década de 1950, o filme é vagamente baseado no jogador americano de tênis de mesa Marty Reisman.

A Única Saída (2025)

O filme acompanha um especialista da indústria de papel que decide eliminar seus concorrentes para garantir o emprego que deseja e manter seu padrão de vida.

Justiça Artificial (2026)

Longa de ficção científica onde um detetive foi acusado de assassinar sua própria esposa e tem apenas 90 minutos para provar sua inocência perante um tribunal controlado por uma inteligência artificial avançada, que ele mesmo ajudou a implementar, utilizando todas as bases de dados e câmeras do sistema para encontrar o verdadeiro culpado antes da execução iminente.

Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2026)

Quando James recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido, Mary, ele é atraído para Silent Hill — uma cidade antes familiar, agora consumida pela escuridão. Enquanto a procura, James enfrenta criaturas monstruosas e desvenda uma verdade aterrorizante que o levará ao limite da sanidade.