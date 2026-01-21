New Line Cinema O Senhor dos Anéis





Fãs da cultuada trilogia de O Senhor dos Anéis: podem comemorar!

Até mesmo porque terão mais uma oportunidade de retornar para a Terra Média na grande telona.

New Line Cinema O Senhor dos Anéis





A Warner Bros. Pictures anunciou o retorno da trilogia completa em sua versão estendida de O Senhor dos Anéis, aos cinemas, em comemoração dos 25 anos do lançamento de A Sociedade do Anel, primeiro filme da saga. Entre os dias 22 e 24 de janeiro, cada filme estará em cartaz por dia para que os apaixonados pelo universo de J.R.R. Tolkien possam voltar à Terra Média, mais uma vez, direto nas telas de cinema, ou também para que novos espectadores sintam essa emoção pela primeira vez.

Os três capítulos da aventura de Frodo (Elijah Wood), acompanham o pequeno hobbit e seus aliados na luta para defender seu mundo das forças sombrias de Sauron (Sala Baker), inspirados na obra homônima de J.R.R. Tolkien e com a direção de Peter Jackson.

No dia 22, chega aos cinemas o primeiro filme, A Sociedade do Anel, enquanto As Duas Torres será exibido no dia 23. Por fim, O Retorno do Rei, capítulo final da saga e vencedor do Oscar de Melhor Filme, fica em cartaz no dia 24 de janeiro. Os longas serão exibidos, exclusivamente, na versão legendada.

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Os três filmes foram rodados simultaneamente, na Nova Zelândia, terra natal do diretor Peter Jackson, de 11 de outubro de 1999 a 22 de dezembro de 2000, com filmagens adicionais realizadas, entre 2001 e 2003. Foi um dos maiores e mais ambiciosos projetos cinematográficos já realizados, com um orçamento de $281 milhões de dólares (equivalente a $530 milhões de dólares, em 2024).

O Senhor dos Anéis é amplamente considerado uma das maiores e mais influentes séries de filmes já feitas. Foi um enorme sucesso financeiro e está entre as séries de filmes de maior bilheteria de todos os tempos, tendo arrecadado mais de $ 2,9 bilhões de dólares, em todo o mundo. Sua fidelidade ao material original foi tema de debate. A série recebeu inúmeros prêmios, ganhando 17 Oscars de um total de 30 indicações, incluindo o de Melhor Filme para O Retorno do Rei, terceira e final parte da saga.

Em 2021, a Biblioteca do Congresso selecionou A Sociedade do Anel para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos por ser um material "culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo".

Para mais informações sobre as sessões, confira a programação da rede de cinema mais próxima.