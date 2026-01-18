Sony Pictures Releasing Venom: Tempo de Carnificina





Quando se imaginava que o cineasta Damien Chazelle ficaria por baixo, principalmente após o fracasso retumbante de Babilônia (2022). Eis que o mesmo se mostra (ainda) um grande nome nos bastidores de Hollywood, tanto que ele está atraindo nomes de muito peso para o seu próximo projeto que já está andamento.

Michelle Williams é a mais recente estrela a se juntar ao novo drama – ainda sem título – de Damien Chazelle, protagonizado pela dupla Cillian Murphy e Daniel Craig. Chazelle dirigirá e também escreveu o roteiro, além de produzir o filme ao lado de Olivia Hamilton, sob o selo da Wild Chickens Productions. A Paramount Pictures será a responsável pela distribuição do projeto.

Embora não confirmado, fontes internas afirmam que o filme se passará em uma prisão.

A gravação deve começar ainda este ano. Damien Chazelle estava avaliando vários projetos no ano passado, incluindo um filme sobre o motociclista e dublê Evel Knievel, com Leonardo DiCaprio cotado para o papel principal. Esse projeto acabou sendo adiado, permitindo que o cineasta se dedicasse ao seu filme sobre prisão, que também estava desenvolvendo, paralelamente.

Assim que Cillian Murphy e Daniel Craig confirmaram presença no elenco, o projeto decolou e Damien Chazelle começou a buscar outros atores para os papéis principais. Após o sucesso de filmes, como Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), La La Land: Cantando Estações (2016) e O Primeiro Homem (2018), atores e atrizes sempre se interessam quando um de seus roteiros chega ao mercado, e neste caso não foi diferente, com Michelle Williams assinando o contrato, pouco antes do Natal.

A atriz vem de uma vitória recente no Globo de Ouro de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV, por sua aclamada atuação em Dying For Sex. A performance também lhe rendeu uma indicação ao Emmy. No cinema, seu trabalho mais recente foi como Mitzi Fabelman, personagem inspirada na mãe de Steven Spielberg, em Os Fabelmans (2022), papel que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e sua quinta indicação ao Oscar.

Ainda não há qualquer previsão de quando o novo filme de Damien Chazelle, chegará aos cinemas.