Teyana Taylor abordou, em uma recente matéria de capa da Vanity Fair, se ainda mantém amizade com o rapper Kanye West, apesar do comportamento controverso dele nos últimos anos, incluindo declarações antissemitas e sua candidatura à presidência em 2020.

“Não preciso concordar com tudo o que ele faz ou diz, mas não vou simplesmente abandoná-lo e dizer: ‘É, que se dane esse filho da mãe’”, disse ela à publicação.

A estrela de Uma Batalha Após a Outra (2025) acrescentou: “Meus irmãos fazem coisas com as quais eu não concordo… Eu não me envolvo nisso.”

Teyana Taylor colaborou com Kanye West em diversos projetos no passado. A cantora e atriz estrelou o videoclipe de "Fade", em 2016, ficando amplamente conhecida por sua coreografia em uma academia vazia. Ela também trabalhou com West em seu álbum de 2010, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", cantando no refrão da faixa de abertura.

Em 2022, Kanye West postou no X(antigo Twitter) que iria "dar um golpe mortal nos judeus", semanas depois de promover uma camiseta com a frase "White Lives Matter"(Vidas Brancas Importam) em seu desfile na Semana de Moda de Paris. Adidas, Universal Music Group, Balenciaga e outros grandes parceiros romperam relações com ele. Apesar da reação negativa, o rapper continuou a compartilhar discursos antissemitas nos anos seguintes. Em uma postagem de 2025, ele declarou: "Eu sou um nazista" e se referiu a Adolf Hitler como "tão estiloso".

Enquanto isso, Teyana Taylor direcionou seu foco para a carreira de atriz, conseguindo um papel de destaque no filme independente Mil e Um, de 2023. Este ano, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Perfidia Beverly Hills, em Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson.

É esperado que a multifacetada Teyana Taylor – que é cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, coreógrafa e diretora de videoclipes – esteja entre as indicadas para o Oscar, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, que vai anunciar todos os seus indicados na próxima quinta-feira (22 de janeiro), com apresentação da dupla de atores hollywoodianos, Danielle Brooks ( A Cor Púrpura) e Lewis Pullman ( Thunderbolts*).