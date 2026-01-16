Reprodução/X Fan Fest

O projeto Rio Capital do Carnaval inaugura nesta terça-feira (20) o aguardado Carnaval Fan Fest , que transformará a Praia de Copacabana em um palco de experiências imersivas entre 20 de janeiro e 21 de fevereiro de 2026. Ao longo desse período, o evento contará com encontros musicais emblemáticos, aulas de samba e oficinas carnavalescas, além de apresentações das 12 escolas de samba do Grupo Especial e de experiências para o público vivenciar a folia.

Logo no primeiro dia, 20, no feriado de São Sebastião, em uma iniciativa com a Superbet, será formada uma superbateria, com integrantes de todas as agremiações, que vai quebrar o recorde de “a maior bateria do mundo”, oficializada pelo Guinness World Records™. Serão cerca de 1.200 ritmistas, comandados pelos mestres do Grupo Especial e com Neguinho da Beija-Flor cantando sambas- enredo históricos.

Nessa mesma data, os foliões poderão acompanhar um aulão de samba no pé com Carlinhos do Salgueiro, responsável por revelar grandes talentos entre musas e passistas. À noite, Belo e Neguinho da Beija-Flor se encontram para um show especial, que promete trazer muita emoção. Para garantir o acesso gratuito, sujeito à lotação, e a segurança de todos, a entrada no evento será controlada por um sistema de reconhecimento facial.

O público deverá realizar um cadastro prévio, que já está disponível no aplicativo oficial do Rio Carnaval. Menores de 16 anos podem entrar, mas apenas se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis legais (maiores de 18 anos). A programação completa poderá ser obtida no perfil oficial do evento no Instagram: @riocapitaldocarnaval.



