Fãs ao redor do globo ficaram em êxtase ao assistir a versão live-action de Como Treinar o Seu Dragão no ano passado, principalmente pela produção não ter mexido em nada se comparado com aquilo que assistimos na versão original animada, de 2010. Então, já que em time que está ganhando não se mexe.

Cate Blanchett revisitará a mítica vila de Berk.

A atriz australiana, duas vezes vencedora do Oscar, estrelará a versão live-action de Como Treinar o Seu Dragão 2 (2014), como Valka, reprisando o papel que dublou na trilogia animada original.

Como Treinar o Seu Dragão acompanha as aventuras de um adolescente franzino e desajustado chamado Soluço, que faz amizade com um dragão ferido que ele chama de Banguela — um laço que desafia séculos de tradição, onde vikings e dragões são inimigos mortais. A sequência se passa cinco anos depois e acompanha um Soluço no começo da vida adulta, junto de seus amigos, enquanto encontram Valka, que é a mãe há muito tempo perdida de Soluço, e lutam contra um louco que quer conquistar o mundo com um exército de dragões. Cate Blanchett estará acompanhada em Como Treinar o Seu Dragão 2, por Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn.

O diretor Dean DeBlois está escrevendo e dirigindo a sequência, tendo anteriormente comandado a trilogia animada de Como Treinar o Seu Dragão 2 (2014) e Como Treinar o Seu Dragão 3 (2019), que arrecadou $1,6 bilhão de dólares, mundialmente. Ele também dirigiu o remake em live-action de 2025, que faturou $646 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, tornando-se o quarto maior lançamento de Hollywood do ano.

A Universal e a DreamWorks agendaram o lançamento do filme live-action de Como Treinar o Seu Dragão 2, para 11 de junho de 2027. Na data de lançamento atual, Como Treinar o Seu Dragão 2 estreará uma semana depois da animação da Sony, Homem-Aranha: Além do Aranhaverso, outro grande sucesso das bilheterias.

O portal Hollywood Reporter foi o primeiro veículo a divulgar a notícia da escalação de Cate Blanchett, na sequência do live-action de Como Treinar o Seu Dragão 2.