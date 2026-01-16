Divulgação Camarote Allegria

Em 2026, o Camarote Allegria atinge um marco emblemático de sua trajetória: 10 anos de história transformando a Marquês de Sapucaí em um espaço onde festa, experiência e cultura caminham juntos . Muito além de um camarote, o Allegria se consolidou ao longo da última década como um verdadeiro ponto de encontro do Carnaval, reunindo música, conforto, hospitalidade e um público fiel que cresce a cada edição.

Criado em 2016, o projeto nasceu com o propósito de oferecer uma experiência autêntica e acolhedora, e ao longo dos anos evoluiu em estrutura, conceito, curadoria artística e serviços, acompanhando as transformações do próprio Carnaval. Agora, em sua edição comemorativa, o Allegria amplia ainda mais seu papel como agente cultural da festa.

“Chegar aos 10 anos do Allegria é um marco muito simbólico para a gente. Não é só sobre o tempo, mas sobre tudo o que foi construído ao longo dessa trajetória: histórias, encontros, emoções e uma comunidade que cresce com a gente a cada Carnaval”, afirma Diógenes Queiroz, sócio proprietário do Camarote Allegria. “O Allegria nasceu na Sapucaí, mas hoje ele vai muito além dela. É um projeto que se conecta com o Carnaval o ano inteiro, com as pessoas, com as escolas, com a cidade”, acrescenta.

Programação e comemoração de uma década

A edição de 2026 contará com 9 dias de evento, reunindo grandes nomes da música nacional, DJs e atrações que traduzem a diversidade sonora do Carnaval carioca. A programação foi pensada com a missão de celebrar uma década de Allegria. “Esses 10 anos representam amadurecimento, responsabilidade e, principalmente, paixão pelo Carnaval. O Allegria segue evoluindo, mas sem abrir mão daquilo que sempre foi sua essência: receber bem e celebrar a vida”, completa Queiroz.



Outro elemento que já se tornou parte da identidade do Allegria são os afters exclusivos, conhecidos por serem uns dos mais disputados do Carnaval carioca. Em 2026, eles seguem como extensão da experiência, reunindo atrações de peso e mantendo a energia lá no alto após os desfiles. Os afters do Allegria se consolidaram como encontros emblemáticos, onde público e artistas celebram até o último minuto. “O Allegria é sobre viver o Carnaval por inteiro, do primeiro encontro ao último after. A gente gosta de criar experiências que não acabam quando o desfile termina”, conclui Diógenes Queiroz.

Programação completa - Camarote Allegria 2026

Viva Sapucaí | 07.02 – Sábado Pré-Carnaval: A abertura do Camarote Allegria em 2026 promete uma noite de alta energia, com Dennis DJ comandando a pista, além dos DJs John Failly & Lucce (B2B), Marie Bouret, Gigga, ISE, Arca de Noé, Saraiva e Anthony, aquecendo o público para o início da temporada de Carnaval.

O Maior Espetáculo da Terra | 13.02 – Sexta de Carnaval: Uma noite que celebra a grandiosidade do Carnaval carioca, com shows de Léo Foguete, DJ Topo, MilkDonna, Matheus Fonseca, Otiago, Pedro Guerreiro e Pauli, além do projeto Allegria Takeover.



Brilhante Alegria Eterna | 14.02 – Sábado de Carnaval: O sábado de Carnaval ganha brilho especial com Péricles à frente da noite, acompanhado por Syon Trio, Gal, Lucce, Matheus Fonseca, Marie Bouret, Jamal e o Allegria Takeover, em uma noite marcada por samba e emoção.



Allegria Infinita | 15.02 – Domingo de Carnaval: Um dos pontos altos da programação, o domingo traz Thiaguinho como grande atração, ao lado de Júlio Sereno, Bloco das Gaúchas, Gigga, Etta, Murillo Carvalho, Cereja, Gal e o Allegria Takeover, em uma noite de muita energia na Sapucaí.

Allegria Confete e Serpentina | 16.02 – Segunda de Carnaval: A segunda-feira mistura pop, funk e Carnaval com Ludmilla no comando da noite. Completam o lineup Matheus Fonseca, Marina Diniz, Ric Rullie e CKTO & Ber Grups (B2B).

After: Felipe Amorim e Allegria Takeover mantêm a festa até altas horas.

Imensidão Carnavalesca | 17.02 – Terça de Carnaval: A noite traz uma combinação de ritmos com Matheus & Kauan, além de Brunetta, Bruna Lennon, Cauã Ramos e Gal.

After: Belo e Allegria Takeover encerram a noite.

FeijoaJay | 18.02 – Quarta-feira de Cinzas: Tradicional no calendário do Allegria, a FeijoaJay reúne música, gastronomia e clima de confraternização, com shows de Banda Eva, Clayton & Romário, Leandro Sapucahy, além de Ariel B, Matheus Fonseca, Malive & Unfazed (B2B), Lucce, Marie Bouret, Francisco Forbes, Cordioli, Pauli e Marcelo Bover.

Baile do Allegria | 20.02 – Sexta Pré-Campeãs: Uma noite nostálgica e cheia de hits com Buchecha, Bonde do Tigrão e Naldo, além de Felipe Lima, Ariel B, Matheus Fonseca, Ric Rullie, Gigga, Bruna Arantes, Arca de Noé, Cordioli e o Allegria Takeover.Explosão de Allegria | 21.02 –

Sábado das Campeãs: Encerrando a temporada, o Camarote Allegria promove uma grande celebração com Pedro Sampaio, Banda Eva, Anthony, Etta, Gigga, ISE e o Allegria Takeover.

After: Nattan, Arca de Noé, Allegria Takeover e Matheus Fonseca garantem a despedida em alto astral.Serviço –

Camarote Allegria 2026

Local: Marquês de Sapucaí – Setor 11

Datas: 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 de fevereiro de 2026

Meet Point / Retirada de kits: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort – Leblon (retirada de abadás, customização e transfers in & out)

Site oficial: www.camaroteallegria.com.br

Instagram: @camaroteallegria



