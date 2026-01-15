Reprodução/X Zé Manoel

O cantor, compositor e pianista Zé Manoel, estreia no dia 1º de fevereiro, às 18h, no Sesc Pinheiros, o show “Do Sambalanço ao Pagode 90”, novo espetáculo que propõe uma viagem musical e dançante pela história do samba brasileiro. A apresentação contará com participações especiais de Eliana Pittman, Evandro Okan e Thalma de Freitas.

Resultado de um projeto de pesquisa idealizado pelo próprio artista, o show constrói uma linha do tempo sonora que parte do samba-jazz e do sambalanço dos anos 1960, atravessa a ginga do samba-rock — com referências ao lendário Trio Mocotó — e desemboca na estética afetiva e popular do pagode dos anos 1990. O repertório dialoga com sucessos e matrizes que marcaram gerações, evocando nomes como Raça Negra e Só Pra Contrariar, entre outros.

Com arranjos inovadores, performance carismática e uma banda que exala groove, Zé Manoel revisita clássicos do samba e os reconecta com a brasilidade contemporânea. O resultado é um show dançante, cheio de balanço e emocional, em que o diálogo entre samba e jazz amplia as possibilidades rítmicas e afetivas do repertório.

Além da estreia deste novo espetáculo, o artista vive um momento de grande projeção na carreira. Seu álbum mais recente, Coral (2023), considerado um marco estético e político de sua discografia, reúne colaborações com Luedji Luna, Liniker e Alessandra Leão, reafirmando Zé Manoel como uma das vozes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Paralelamente, Zé Manoel está em turnê ao lado do pianista Amaro Freitas, com um espetáculo dedicado ao universo do Clube da Esquina, revisitando obras fundamentais do cancioneiro nacional em novas leituras para piano e voz.

Com rigor de pesquisa, Zé Manoel transforma cada apresentação em uma experiência sensorial e histórica — seja no resgate dos clássicos, seja na força de suas composições autorais. Um artista plural, que conecta tradição, modernidade e afeto.

Serviço

Show: Do Sambalanço ao Pagode 90 – Zé Manoel

Data: 1º de fevereiro

Horário: 18h

Local: Sesc Pinheiros – São Paulo

Ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/ze-manoel-11/



