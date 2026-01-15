Universal Pictures Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Geralmente dizem que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval.

Bom, esse ditado não vale se o assunto é cinema, uma vez que chegamos na metade de janeiro e já temos nove novas produções vindo com tudo, pelas salas de cinema em todo o país, entre obras de ficção de diferentes gêneros e uma animação.

Entre as estreias, devemos dizer que o maior destaque vai para o quarto capítulo da franquia Extermínio, que teve uma retomada no ano passado com a terceira parte, intitulada Extermínio: A Evolução (2025).

Agora, com parte do mesmo elenco do antecessor, temos a estreia nacional do terror pós-apocalíptico Extermínio: O Templo dos Ossos (2026), dirigido por Nia DaCosta, substituindo o renomado diretor Danny Boyle.

Outro grande título que também está chegando aos cinemas nesta semana é Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2025), um drama histórico que já está ganhando alguns prêmios nesta temporada, destacando-se principalmente pela protagonista da trama, interpretada por Jessie Buckley, que já levou estatuetas de Melhor Atriz, tanto no Critics’ Choice Awards quanto no Globo de Ouro.

Heaven Content Davi – Nasce um Rei

No campo da animação, temos Davi – Nasce um Rei (2025), que reconta a história bíblica narrada em 1 Samuel 17, da luta entre israelitas e filisteus.

Lionsgate O Beijo da Mulher Aranha

Também chega aos cinemas, uma atração musical, no caso, estamos falando de uma nova versão de O Beijo da Mulher Aranha (2025), estrelando Diego Luna e Jennifer Lopez.

Lembrando que já tivemos uma versão dessa história, dirigida pelo renomado cineasta brasileiro Héctor Babenco, com um elenco estelar hollywoodiano, misturado com atores de calibre da nossa cultura, como: William Hurt, Raul Julia, Sônia Braga, José Lewgoy, Milton Gonçalves e Denise Dumont.

BTeam Pictures Sirat

E, outro título de destaque vai para o drama Sirāt (2025), selecionado como o representante da Espanha para o prêmio de Melhor Filme Internacional na 98ª edição do Oscar, entrando na lista de pré-selecionados de dezembro.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Extermínio: O Templo dos Ossos (2026)

Ambientado após os eventos do filme anterior, Spike é recrutado para o grupo de assassinos acrobáticos de Sir Jimmy Crystal em uma Grã-Bretanha pós-apocalíptica devastada pelo Vírus da Raiva. Enquanto isso, o Dr. Ian Kelson inicia um novo relacionamento com consequências que podem mudar o mundo.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2025)

O filme dramatiza a vida familiar de William Shakespeare e sua esposa Agnes Hathaway, enquanto lidam com a morte de seu filho Hamnet, de apenas 11 anos.

Davi – Nasce um Rei (2025)

Um jovem pastor chamado Davi enfrenta gigantes e, da sua devoção e coragem, torna-se um rei.

O Beijo da Mulher Aranha (2025)

Uma história sobre dois prisioneiros na Argentina da ditadura militar: o gay Luis Molina e o político Valentín, que dividem uma cela e formam um vínculo improvável enquanto Molina narra histórias de um musical de Hollywood com sua atriz favorita, Ingrid Luna, escapando da dura realidade através da fantasia e música, desenvolvendo uma ligação profunda e romântica.

Sirāt (2025)

O filme acompanha um pai em busca de sua filha desaparecida, junto com seu filho e um grupo de jovens que curtem uma rave, nos desertos do sul de Marrocos.

Ato Noturno (2025)

Um jovem ator e um político começam a se relacionar e juntos descobrem desenvolvem um fetiche em fazer sexo em lugares públicos.