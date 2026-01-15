Reprodução/X Baixo Augusta

No clima do carnaval deste ano, o Acadêmicos do Baixo Augusta, reconhecidamente o maior bloco de carnaval de São Paulo e um dos maiores do Brasil , anuncia o segundo ensaio do ano neste domingo (18), no Pavilhão Audio, novo espaço de ensaios do bloco. Com patrocínio de Amstel e parceria da Audio, a festa acontece a partir das 15h, é gratuita e os ingressos para esta edição serão disponibilizados hoje, via Ticket360, a partir das 18h.

Além do Simoninha, diretor artístico e puxador do bloco desde sua fundação, à frente da Banda do Baixo Augusta, o segundo ensaio contará com a participações dos cantores Bruna Pazinatto e Hevelson Oliveira, e dos DJs Tatá Aeroplano e Daniel Martins, além da participações surpresa de artistas e celebridades.

Em seu 17º ano de existência, o Acadêmicos do Baixo Augusta – que nasceu em um dos lugares mais icônicos da noite paulistana – escolheu olhar para sua história e anunciar “São Paulo Não Dorme” como tema deste ano. Uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma defesa da vida noturna, que faz uma referência ao contato do bloco com a vida noturna, através da Laje do Baixo, casa de samba do Acadêmicos do Baixo Augusta, aberta em junho de 2025.

O bloco desfilará no dia 8 de fevereiro e a concentração será na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, às 13h (para início às 14h). Neste dia, o Acadêmicos do Baixo Augusta já confirma participações especiais de peso, como Péricles e KL Jay, que se apresentarão durante o evento, representando a diversidade musical que a cidade carrega em sua história. O evento é uma realização da Baixo Augusta Produções e tem direção geral de Alê Youssef e Alê Natacci.

Além da edição do dia 18, a organização já confirmou outros ensaios nos próximos domingos, nos dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro, também no Pavilhão Audio. Os ingressos para os ensaios serão disponibilizados conforme anúncios no Instagram do bloco.

Serviço - Ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta 2026 I Pavilhão Audio

Data: 18, 25 de janeiro a 1 de fevereiro

Ingressos: gratuitos, mediante lotação

Abertura: 15h

Local: Pavilhão Audio

Endereço: Rua Tagipuru, 927 - Barra Funda - São Paulo - SP

Capacidade: 7.000 pessoas

Classificação: 18 anos. Menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis.

Acesso para pessoas com deficiência: SIM

Acesso para PNE: SIM

Local para alimentação: SIM

Wi-Fi: SIM

Mais informações nos Instagram do Acadêmicos do Baixo Augusta e Audio



