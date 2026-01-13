20th Century Studios Avatar

A vencedora do Oscar Zoe Saldaña é oficialmente, agora, a atriz com a maior bilheteria de todos os tempos, graças a Avatar: Fogo e Cinzas (2025).

Saldaña estrelou os três filmes de maior bilheteria de todos os tempos: Avatar (2009) e sua sequência, O Caminho da Água (2022), que ocupam o 1º e o 3º lugar, respectivamente, além de Vingadores: Ultimato (2019), em 2º lugar. Ela também é a primeira atriz a aparecer em quatro filmes que arrecadaram mais de $2 bilhões de dólares mundialmente, incluindo: Vingadores: Guerra Infinita (2018).

Além da franquia Avatar e suas outras aparições no Universo Cinematográfico da Marvel, como Gamora (ela esteve em três filmes dos Guardiões da Galáxia), Zoe Saldaña também interpretou Nyota Uhura em uma trilogia de Star Trek, que arrecadou mais de $1 bilhão de dólares, em todo o mundo.

Walt Disney Studios Motion Pictures Vingadores: Guerra Infinita

Em 2024, a bilheteria mundial de Saldaña totalizou mais de $14 bilhões de dólares, colocando-a como a terceira atriz com maior bilheteria, atrás de seus colegas da Marvel, Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson. No entanto, Saldaña ascendeu ao primeiro lugar após o lançamento do terceiro filme da saga Avatar em dezembro, que arrecadou $1,23 bilhão de dólares, até o momento. Agora, seus filmes acumularam um total de $15,47 bilhões de dólares, de acordo com uma contagem do Numbers.

Zoe Saldaña teve um ano excepcional em 2025: em março, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação memorável no musical Emilia Pérez e fez história como a primeira dominicana-americana a ganhar um prêmio da Academia. O ousado musical, do cineasta Jacques Audiard, rendeu a Saldaña prêmios no Festival de Cannes, onde o filme estreou, além de uma série de outras premiações, incluindo o SAG Award, o BAFTA, o Globo de Ouro e o Critics' Choice Award.

Paramount Pictures Star Trek: Sem Fronteiras

Espera-se que Zoe Saldaña retorne para as sequências ﻿﻿ Avatar 4(com estreia prevista para dezembro de 2029) e Avatar 5(com estreia planejada para dezembro de 2031), finalizando a série de filmes sci-fi elaborada pelo mundialmente celebrado diretor James Cameron — portanto, é praticamente certo que ela continuará faturando bem alto nas bilheterias, pelos anos à frente.