Reprodução/Instagram Jorge Aragão

No dia 19 de Dezembro, o QualiStage, no Rio de Janeiro, será palco de um show especial de Jorge Aragão. Intitulado Jorge Aragão 50 anos de Poesia, o show promove um passeio por vários sucessos do compositor, colecionados ao longo de cinco décadas, como “Malandro”(Jorge Aragão e Jotabê), “Tendência”(Jorge Aragão e Dona Ivone Lara), “Coisa de Pele”(Acyr Marques/Jorge Aragão), “Lucidez”(Jorge Aragão/Cléber Augusto), “Vou festejar”(Jorge Aragão/Dida/Neoci), “Moleque Atrevido”(Jorge Aragão/Flávio Cardoso/Paulinho Resende) e “Identidade”(Jorge Aragão), entre outros.

O ator Raphael Logam participa do show, que tem textos e direção de Afonso Carvalho, no papel de narrador e testemunha ocular da história, contracenando com Aragão em vários momentos do espetáculo. O cenário leva a assinatura do tarimbado cenógrafo Zé Carratu e a direção musical é de Jerominho Fernandes.

Tânia Aragão e Afonso Carvalho assinam a direção geral e artística; Fernanda Aragão e Anita Carvalho a direção executiva do projeto.

SERVIÇO

Apresentação no dia 19 de dezembro às 21h30 - SEXTA

Abertura dos portões: 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-004

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos, somente acompanhado de responsáveis legais.

A partir de R$ 80,00

Vendas no: https://qualistage.com.br/jorge-aragao

Ou na Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ /

De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h -

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas



