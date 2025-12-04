Warner Bros. Pictures Batman





Scarlett Johansson está, em negociações, para integrar o elenco de Batman 2, contracenando com Robert Pattinson, que interpreta o Cavaleiro das Trevas.

O filme da DC Studios, dirigido por Matt Reeves, tem previsão de início das filmagens no primeiro semestre do próximo ano, com estreia nos cinemas, em outubro, de 2027, pela Warner Bros. Batman estreou nos cinemas, em março, de 2022, e arrecadou $772 milhões de dólares, nas bilheterias mundiais; Reeves e o co-roteirista Mattson Tomlin finalizaram o roteiro da tão aguardada sequência, em junho. Fontes ligadas à produção afirmam que Zoë Kravitz não deve retornar para o filme.

“Foi uma longa jornada, mas estou incrivelmente animado. Estou muito orgulhoso do roteiro que eu e Mattson fizemos”, disse Reeves à Variety, no Emmy, em setembro, revelando os esforços da equipe de Batman, para manter a história em segredo. “Colocamos [o roteiro] em uma bolsa secreta que, literalmente, tem um cadeado com um código. [Robert Pattinson] estava em Nova York na época, e tudo é de alta segurança.”

Da mesma forma, detalhes sobre o possível papel de Scarlett Johansson não foram revelados, mas essa é a mais recente grande franquia da atriz, que recentemente estrelou o sucesso de bilheteria Jurassic World: Recomeço(que arrecadou mais de $800 milhões de dólares para a Universal) e será a protagonista no reboot de O Exorcista.

Mais notavelmente, a entrada da atriz mundialmente conhecida na sequência de Batman, significa uma transição do Universo Cinematográfico da Marvel(do qual ela é uma Vingadora fundadora, como Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra) para o universo dos super-heróis da DC.

Johansson, indicada duas vezes ao Oscar, também tem se mantido bastante ocupada, fora do universo das grandes franquias do cinema. Recentemente, ela fez a sua estreia na direção com o drama A Incrível Eleanor (2025), que realizou a sua première, na mais recente edição do Festival de Cannes, e foi lançado pela Sony Pictures Classics. O seu próximo trabalho nas telas será Paper Tiger – ainda sem tradução para o Brasil –de James Gray.

O portal Nexus Point News foi o primeiro veículo a noticiar que Scarlett Johansson estava interessada, em um papel na continuação de Batman. A DC Studios não quis comentar sobre a possível adição dela no elenco.