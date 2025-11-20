20th Century Studios Tudo em Família





Festas de fim de ano chegando e, geralmente, aquela boa e velha rotina. Comprar presentes, vestir-se de modo elegante para ficar desfilando pela casa, empanturrar-se de deliciosas receitas natalinas para, finalmente, sentarem-se todos juntos na sala de estar para assistir algum filme natalino de preferência geral.

Para estes que seguem à risca, todos estes protocolos natalinos, um presente de Papai Noel adiantado: a família Stone está se preparando para mais uma reunião!

Thomas Bezucha, roteirista e diretor da comédia dramática natalina, de 2005, Tudo em Família, está trabalhando em uma sequência para o clássico natalino contemporâneo. Ele contou à CNN que já vinha pensando em revisitar a família fictícia, antes da morte da atriz Diane Keaton (1946 – 2025), que faleceu, em outubro, aos 79 anos.

Spoiler: a personagem de Diane Keaton, a matriarca da família Stone, Sybil, morre após uma doença terminal no final do filme original.

“Tenho sido assombrado pela perda de Sybil, durante meses, enquanto trabalhava nisso, então, isso foi um golpe em uma ferida já sensível”, disse Bezucha durante uma entrevista à CNN. “Mentalmente, tenho passado um tempo naquela casa, onde sinto falta dela há algum tempo.”

Agora, Thomas Bezucha diz que quer "honrar [Keaton] ainda mais" e "fazer um bom trabalho com o restante do elenco".

Tudo em Família retrata um choque cultural constrangedor quando o filho de Sybil leva sua namorada certinha para a Nova Inglaterra para celebrar as festas de fim de ano com sua família excêntrica e boêmia. Um recente clássico natalino, que também foi um sucesso de bilheteria, que contava com um elenco estelar, incluindo Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Rachel McAdams, Claire Danes e Craig T. Nelson.

Ainda não se sabe quem retornará para a sequência. O diretor disse à CNN que ninguém assinou contrato oficialmente e que a continuação ainda não foi oficialmente aprovada pela Disney, que adquiriu a distribuidora original do filme, a 20th Century Fox, em 2019. No entanto, Bezucha expressou que só quer o elenco original de volta.

"Não tenho interesse em uma reunião da família Stone sem os membros do primeiro filme", disse ele.