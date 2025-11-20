Sony Pictures Releasing Florence Pugh em Adoráveis Mulheres





A atriz Florence Pugh se abriu sobre o impacto emocional das filmagens de Midsommar - O Mal Não Espera a Noite (2019), dizendo: "Me afetou muito".

A atriz indicada ao Oscar compartilhou, em uma entrevista recente no podcast de Louis Theroux, que interpretar Dani no filme dirigido por Ari Aster a levou a seis meses de depressão. Após uma tragédia familiar devastadora, sua personagem acompanha seu namorado tóxico em uma viagem a uma comunidade isolada na Suécia, onde acaba tendo um colapso psicológico, após ser alvo da manipulação de um culto.

"Eu simplesmente não posso me esgotar dessa forma, porque isso tem um efeito cascata", admitiu. "Acho que [ Midsommar ] me deixou triste por uns seis meses depois, e eu não sabia por que estava deprimida. Voltei para filmar Adoráveis ​​Mulheres, que foi uma experiência muito divertida e, obviamente, com um tom completamente diferente de Midsommar, então pensei em deixar tudo isso para trás. E aí, quando cheguei em casa para o Natal, estava tão deprimida que pensei: 'Ah, acho que é por causa de Midsommar', e não lidei com isso e, provavelmente, não deveria fazer isso de novo."

StudioCanal Florence Pugh em Todo Tempo que Temos





Pugh disse que “nunca tinha visto aquele nível de sofrimento ou problemas de saúde mental da forma como me pediram para interpretar”, o que a levou a se entregar completamente ao papel para compreender plenamente o “estado horrível” da vida de Dani.

“Eu realmente me coloquei naquele papel”, explicou. “No início, eu apenas imaginava receber a notícia de que um dos meus irmãos havia morrido, e então, no meio das filmagens, foi como se eu pensasse: ‘Ah, não, eu realmente precisava imaginar os caixões’. E, no final das filmagens, eu realmente estava indo ao funeral de toda a minha família.”

Walt Disney Studios Motion Pictures Florence Pugh em Thunderbolts*





“Não era só chorar. Eu precisava parecer estar sofrendo”, continuou a estrela de Thunderbolts* (2025). “Eu nunca tinha feito nada parecido antes e pensei: ‘OK, aqui está minha oportunidade. Preciso tentar.’ E, basicamente, eu me submetia a um inferno. Mas não faço mais isso. Me afetou muito.”

Florence Pugh disse que percebeu o impacto de interpretar uma personagem perturbada teve sobre ela durante um voo, a caminho das filmagens de Adoráveis ​​Mulheres (2019), de Greta Gerwig, após terminar Midsommar - O Mal Não Espera a Noite. Ela lembrou de ter desabado em lágrimas porque sentiu como se tivesse deixado Dani “naquele campo com a equipe de filmagem, apenas filmando-a chorar”.

“Meu cérebro obviamente sentiu compaixão por mim mesma, porque eu havia me maltratado e manipulado minhas próprias emoções para conseguir uma boa performance, mas também senti remorso pelo que tinha feito”, admitiu a atriz de Todo Tempo que Temos (2024). “Foi muito, muito estranho.”