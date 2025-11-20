Paramount Pictures O Sobrevivente

Estamos entrando no final do mês de novembro fazendo bastante barulho, nos cinemas.

A semana guarda seis novas produções vindo com tudo, contando com obras ficcionais e um documentário. Dentre as novidades, podemos afirmar que temos três grandes produções que prometem levar muitas pessoas para as salas de cinema do país.

Universal Pictures Wicked: Parte II

Se o assunto aqui é grande produção, então estamos falando diretamente de Wicked: Parte II (2025), que chega como o ponto final da fantasia musical que já encanta o público por mais de duas décadas nos teatros, pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil.

Em novembro de 2015, a empresa Time For Fun, líder no mercado de entretenimento na América Latina, anunciou a primeira adaptação na língua portuguesa do musical. O espetáculo estreou, em março de 2016, no Teatro Renault, em São Paulo, e é apresentado no maior palco em que o musical já foi montado.

O lançamento da primeira parte de Wicked, nos cinemas, ainda no final do ano passado, reacendeu uma chama. Isso proporcionou o retorno da adaptação brasileira do espetáculo musical de teatro, estrelando Myra Ruiz e Fabi Bang. Wicked – A História Não Contada das Bruxas de Oz, fica em cartaz, de quarta a domingo, mas somente até 21 de dezembro.

Paramount Pictures O Sobrevivente

Agora, para aqueles que não são tão chegados em bruxas ou musicais, temos uma opção das mais bombásticas. O thriller de ação O Sobrevivente (2025), do aclamado diretor Edgar Wright. A segunda adaptação do romance de Stephen King, de 1982, após o filme homônimo, de 1987, estrelado pelo ícone do cinema de ação Arnold Schwarzenegger.

Paris Filmes Sílvio Santos Vem Aí

O cinema nacional também tem vez, neste finalzinho de novembro. Chega aos cinemas, mais uma adaptação cinematográfica da vida do maior apresentador de televisão da história deste país, o lendário Sílvio Santos.

Sílvio Santos Vem Aí (2024), de Cris D’Amato, estrelando o popular comediante Leandro Hassum, no papel do dono e fundador da rede de televisão SBT. O elenco do longa brasileiro também conta, com Manu Gavassi e Regiane Alves.

Gullane A Queda do Céu

Também temos um único documentário estreando na semana, A Queda do Céu (2024), que é baseado no poderoso livro e testemunho do xamã e líder Yanomami, Davi Kopenawa, e do antropólogo francês Bruce Albert, publicado originalmente, em francês, em 2010. O documentário acompanha o ritual fúnebre Reahu, que mobiliza a comunidade de Watorikɨ, que agrega centenas de parentes de pessoas falecidas.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Wicked: Parte II (2025)

A sequência de Wicked (2024) adapta o segundo ato do musical de palco, de 2003, de Stephen Schwartz, que foi vagamente baseado no romance de Gregory Maguire, de 1995, uma releitura do romance de L. Frank Baum, de 1900, O Maravilhoso Mágico de Oz, e sua adaptação cinematográfica, de 1939. Ambientado na Terra de Oz, antes e durante os eventos de O Mágico de Oz, o filme explora a relação entre Elphaba e Glinda, enquanto elas assumem suas novas identidades, como a Bruxa Má do Oeste e Glinda, a Boa, respectivamente.

O Sobrevivente (2025)

O longa-metragem retrata um cenário distópico onde um homem, Ben Richards, participa de um jogo mortal na TV para salvar sua filha doente. Desesperado, ele se une a um programa onde competidores são caçados por assassinos profissionais, e sua coragem o transforma em um favorito do público e uma ameaça ao sistema.

Sílvio Santos Vem Aí (2024)

O filme mostra os bastidores do programa de auditório que virou marca registrada nos domingos e consagrou Silvio Santos como um dos maiores comunicadores do país.