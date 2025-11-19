Warner Bros. Pictures Harry Potter









Chegou o momento de passar o bastão para a próxima geração.

Daniel Radcliffe revelou no programa matutino Good Morning America, que escreveu uma carta diretamente para Dominic McLaughlin, depois que o ator mirim foi escalado como o novo Harry Potter na nova série, da HBO. Radcliffe será para sempre associado à franquia após interpretar Harry nos oito filmes da Warner Bros., de 2001 a 2011. McLaughlin assumirá o papel principal na série, da HBO, contracenando com Arabella Stanton como Hermione e Alastair Stout como Ron.

“Eu não diria que qualquer um que vá interpretar Harry tenha que [entrar em contato comigo], mas conheço algumas pessoas que trabalham na produção”, disse Daniel Radcliffe sobre a série da HBO. “Escrevi para Dominic e enviei uma carta a ele, e ele me respondeu com uma mensagem muito gentil.”

“Não quero ser um fantasma na vida dessas crianças, mas só queria escrever para ele e dizer: ‘Espero que você se divirta muito, e até mais do que eu — eu me diverti bastante, mas espero que você se divirta ainda mais’”, continuou o ator que interpretou o mesmo papel, por uma década. “E eu me divirto mesmo. Vejo essas fotos dele com as outras crianças e dá vontade de abraçá-las. Elas parecem tão jovens. Eu olho para elas e penso: ‘Nossa, é incrível como eu fazia isso nessa idade’. Mas também é incrivelmente doce, e espero que elas estejam se divertindo muito.”

O jovem elenco da série Harry Potter, da HBO, também inclui Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) e Amos Kitson (Dudley Dursley), entre outros. A BBC noticiou em julho que os estúdios Warner Bros. Leavesden, sede da produção da série, construíram uma escola temporária para que os jovens atores possam manter seus estudos em dia, durante as filmagens ao longo dos próximos quase dez anos, já que cada temporada da série adaptará um dos livros de J.K. Rowling.

A série de Harry Potter tem estreia prevista para 2027, na HBO e HBO Max.