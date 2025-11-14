Reprodução/Instagram Peça é destaque na programação do fim de semana

As cortinas estão prestes a se abrir para a temporada mais vibrante do teatro carioca! O Rio de Janeiro, berço de grandes talentos efervescentes, reafirma sua vocação artística com uma programação de peças teatrais que promete agitar a cena cultural da cidade.

Do drama que provoca reflexão à comédia que arranca gargalhadas, passando por musicais grandiosos e espetáculos experimentais, a variedade é a tônica da vez. Grandes nomes do cenário nacional, diretores aclamados e novos talentos se unem para transformar os palcos em espaços de debate, emoção e pura arte. Confira!

Cabeça de Porco

O Grupo Código, de Japeri, celebra 20 anos de trajetória com o espetáculo "Cabeça de Porco – Retratos de um Território", escrito e dirigido por Juliana França. A peça que chega ao Teatro Ruth de Souza, em Santa Teresa, reflete sobre as memórias, afetos e resistências das periferias, abordando temas como amizade, pertencimento e diversidade.



Com seis intérpretes japerienses em cena, o espetáculo ressignifica o termo “cabeça de porco” — símbolo histórico de exclusão — e transforma-o em metáfora de resistência e potência criativa. A encenação, construída em diálogo com Cecília Ripoll e inspirada em pensadoras como Leda Maria Martins, propõe um olhar poético e político sobre o território da Baixada Fluminense.



Quando: 15 e 16 (sábado e domingo). Onde? Teatro Ruth de Souza - Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Tereza. Quanto? Entre R$ 10 e R$ 20.

Destino de Zênin

O espetáculo transforma o palco em uma história em quadrinhos viva e propõe uma imersão poética nas memórias de Zé, um jovem que revisita sua trajetória da infância à vida adulta para compreender quem é e quem pode se tornar.

Inspirado em uma geração que cresceu sob o peso da exposição e da solidão, o texto aborda autodescoberta, sexualidade, bullying, aceitação familiar e luto, compondo um retrato delicado e contundente da juventude LGBTQIAPN+.

Quando? Terças e Quartas (de 18/11 a 03/12). Horário? 20h. Onde? Teatro Ziembinski - Rua Urbano Duarte - Tijuca. Quanto? Gratuito.

Centenário de João Bethencourt

O Teatro Glauce Rocha, no Centro do Rio, celebra o centenário de nascimento de João Bethencourt (1924–2006) com uma programação especial que reúne exposição, leituras dramatizadas e uma festa teatral, entre 12 de novembro e 10 de dezembro, com entrada gratuita. Considerado um dos maiores autores de comédia do teatro brasileiro, Bethencourt é conhecido por obras como “O Dia em que Raptaram o Papa”, o texto nacional mais encenado no exterior.

A mostra “João Bethencourt – Um homem de teatro” ocupa o foyer do Glauce Rocha e apresenta fotografias, cartazes e documentos históricos. Às quartas-feiras, o público poderá assistir a leituras dramatizadas de quatro comédias do autor, incluindo “Bonifácio Bilhões” e “Tem um Psicanalista na Nossa Cama”. A programação encerra-se no dia 10 de dezembro, data em que o dramaturgo completaria 101 anos, com uma Festa Teatral em sua homenagem.



Quando? 12/11 a 10/12. Horário? 14h às 18h30. Onde? Foyer do Teatro Glauce Rocha - Av. Rio Branco, 179 - Centro, Rio de Janeiro.



