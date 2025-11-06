Lionsgate Azis Ansari e Keanu Reeves numa cena da comédia





Los Angeles- Acostumado a aparecer na telas,nos últimos anos, como o pistoleiro John Wick, o astro Keanu Reeves conta como foi ter a oportunidade de mostrar ao público um lado completamente diferente, o engraçado.O filme chega aos cinemas nesta 5a feira, dia 6 de novembro.

Keanu Reeves: Sim, é um papel maravilhoso e foi bom viver esse tipo de inocência. Interpretar a primeira vez que um anjo vive a experiência como um ser humano.

É uma estória de amizade, perseverança e, hum, qual é aquela expressão? Viver, amar a vida? Vida, amar, viver? Viver, amar, vida?

A experiência no set de filmagem

Keanu Reeves: Sim, Aziz (ator, produtor, diretor e roteirista) é ótimo, e trabalhar com ele e Seth (Rogen) foi, hum, eles, eles são dois mestres, então foi uma experiência realmente muito especial. Keke Palmer é incrível, trabalhar com Sandra Oh é fantástico. Então, foi uma experiência realmente especial em um filme realmente especial. Acho que (o que me atrai) são as pessoas nele, você sabe, os artistas, sabe, tudo isso dá uma certa perspectiva, um sabor gostoso.

Qual é a estória do filme?

O comediante Azis Ansari não faz apenas um dos papéis centrais no filme. Ele também produziu , escreveu o roteiro e faz a estreia como diretor.

Azis Ansari: Quando O Céu Se Engana conta a estória de um anjo bem-intencionado, claro, mas ao mesmo tempo desengonçado chamado Gabriel,interpretado pelo Keanu Reeves. Ele se envolve com o meu personagem,um sujeito que está lutando com dificuldades financeiras, que perdeu seu trabalho e seu apartamento. O anjo também se envolve com outro morador da cidade muito, muito rico chamado Jeff, vivido pelo Seth Rogen. O sujeitomora em uma mansão gigante no bairro de Bel Air.

A criação dos personagens

Azis Ansari: originalmente escrevi o Seth como o anjo. Eu pensei que ele seria esse cara de anjos, só um anjo estúpido. E eu pensei que seria muito engraçado fazer isso. Mas depois, quando continuamos, eu falei com o Seth e... nós percebemos que esse cara, o Jeff, precisava ser alguém que o público gostasse. Ele tinha que ser um pouco ... arrogante, mas você também tem que gostar dele e tem que... gostar de vê-lo durante o filme e, tipo... crescendo como personagem. E aí eu percebi que deveria o Seth deveria ser cara, e aí podíamos pegar alguém mais para ser o anjo. E então o nome de Keanu apareceu para ser o anjo, e eu o conheci e imediatamente pensei, meu Deus, tem que ser o Keanu, não há outra pessoa que possa fazer isso. Quando você escreve algo, você tem ideias sobre como o personagem deveria ser. Atuando como diretor e produtor te permit ver tudo se formando. Então, eu realmente gosto desse processo, e eu escrevi o personagem de Arj, pensando em mim mesmo, então eu sabia como eu queria que aquele cara fosse.

É um monte de trabalho e pode ser bem desafiante, mas eu realmente gosto do processo e estou muito feliz com o resultado do filme.

Um Anjo de baixo escalão que deseja mais

Azis Ansari: o Jeff conhece a Arj quando mostra um pouco da casa dele no Task Sergeant, que é um app onde você pode contratar alguém para fazer diferentes trabalhos.

Ele manda o Arj limpar a garagem e eles se divertem. Ele se diverte, mas eu acho que, como o Jeff disse, ele não tem ideia do que é a vida desse cara e a loucura que seria a vida dele se ele também tivesse vários carros, morasse nesta casa gigante com todo esse luxo.

Provavelmente, é claro que o milionário entende um pouco a situação do pobre, mas eu não acho que ele realmente entende o que esse cara está passando, o que muitas pessoas estão enfrendo. O fato de que ele chegou ao ponto de estar morando no carro e todas essas coisas. O milionário conseguir fazer isso e experimentar todas essas dificuldades de um jeito meio engraçado, eu acho que é parte da jornada divertida do filme.

Gabriel é um anjo, interpretado pelo Keanu Reeves, e ele é um anjo de baixo escalão. Ele está principalmente responsável por salvar as pessoas quando elas estão mandando texto no celular e dirigindo. Então, essa é a tarefa do Gabriel, e ele faz isso, e ele é muito bom, mas ele quer fazer mais, e seu sonho é ser um desses anjos que guia as pessoas e ajuda a melhorar a vida delas.Ele tenta ajudar o meu personagem mas não dá certo.

A chefe do Gabriel é um anjo chamado Martha,interpretado pela maravilhosa Sandra Oh. A Sandra é meio que a gerente de todos os anjos, decide suas funções e todas essas coisas. E eu acho que ela ama Gabriel, mas também, você sabe, pode entender por que ele talvez não tenha as funções maiores e as asas maiores e todas essas coisas. E eu amo a dinâmica deles no filme, e estou tão feliz que Sandra conseguiu fazer esse papel para nós.

Para mim, eu sou um fã de filmes. E eu adoro ir ver filmes. E eu sou uma dessas pessoas que querem mais filmes originais, baseados em idéias originais para serem vistos no cinema. Então, é isso que eu espero que as pessoas gostem. É ter essa experiência, essa experiência comunitária, estar no teatro, rir, e assistir um filme que é realmente engraçado e divertido, mas também te dá algo para falar depois, e que é sobre algo.

A Keke (Palmer) estava sempre na minha cabeça para interpretar a Elena, porque nós tínhamos acabado de fazer algo juntos.

E eu podia ve-la tendo essa paixão por essa mulher que estava tentando fazer com que os empregados dessa loja entrassem para o sindicato. Eu entrevistei um cara na vida real que estava tentando fazer o mesmo com os funcionários de uma loja em que ele trabalhava. Quando eu ouvi a história ele e sua paixão, eu podia ver Kiki fazendo isso muito bem.

O ator Seth Rogen conta que o amigo Azis Ansari apresentou a idéia do filme há 15 anos.

