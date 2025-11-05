undefined (FOTO: Divulgação)





Durante o clima intimista e descontraído da 2ª edição do Mandacaru, o cantor Nattan surpreendeu os fãs que estavam mais próximos ao palco ao distribuir bebidas durante a apresentação.

O gesto reforçou o tom de proximidade e celebração que marcou o evento, realizado no último sábado (1º), no Hangar do Campo de Marte, em São Paulo.

Confira abaixo:

Conhecido por performances que rendem inúmeros comentários, Nattan dá bebida pra fãs no palco do evento Mandacaru no Aeroclube. E a esposa Rafa Kalimann, que espera a filha do casal, estava assistindo o marido saidinho nos bastidores do evento. pic.twitter.com/LI9rNhVsGE — Notas e fofocas (@notasefofocas) November 3, 2025





Com ingressos esgotados, cerca de 3 mil pessoas acompanharam o show, que durou aproximadamente três horas e reuniu sucessos autorais, clássicos do forró e da MPB.

O Mandacaru é um projeto idealizado por Nattan para celebrar suas raízes nordestinas e valorizar a força da música popular brasileira. A estrutura do evento foi inspirada nas tradicionais festas do interior do Nordeste, com cenografia que lembrava o sertão, iluminação quente e efeitos visuais que criaram uma atmosfera acolhedora e envolvente. No palco, o cantor manteve o público animado com uma performance cheia de energia e carisma, reafirmando sua popularidade e o sucesso do formato.

Entre uma música e outra, Nattan interagiu com os fãs, distribuiu drinks e falou sobre a alegria de ver a cultura nordestina sendo recebida com tanto entusiasmo na capital paulista. “É uma emoção ver São Paulo cantando e dançando forró com a gente. Isso mostra a força da nossa cultura e o quanto o Brasil abraça o Nordeste”, afirmou o artista.

Além da performance, o evento também serviu como vitrine para a proposta do Mandacaru de unir tradição e modernidade, aproximando o público urbano das festas típicas nordestinas. A recepção calorosa e a venda de todos os ingressos reforçaram o sucesso da iniciativa, que já se consolida como uma das principais celebrações da cultura popular no circuito nacional de shows.

Ao final, Nattan adiantou que novas edições do projeto devem acontecer em outras capitais brasileiras, expandindo o Mandacaru e levando a musicalidade nordestina para mais regiões do país. A noite terminou em clima de festa, com o público cantando junto e a sensação de ter participado de um momento genuíno de conexão e alegria.