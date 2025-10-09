Searchlight Pictures Bradley Cooper em O Beco do Pesadelo





Bradley Cooper está em negociações para estrelar, ao lado da também estelar Margot Robbie, na prequela de Onze Homens e um Segredo (2001) , para a Warner Bros. , confirmou o portal The Hollywood Reporter .

O cineasta de Twisters (2024) e Minari – Em Busca da Felicidade (2020) , Lee Isaac Chung, está dirigindo o filme, que está sendo produzido pela produtora LuckyChap , que tem Margot Robbie como a mandachuva.

Warner Bros. Pictures Margot Robbie em Barbie





Os detalhes do roteiro de Carrie Solomon estão sendo mantidos em segredo, mas, quando o projeto foi anunciado pela primeira vez, ainda em 2022, sabia-se que se tratava de uma história original de Onze Homens e um Segredo, e ambientada na Europa da década de 1960. (Em determinado momento, Ryan Gosling, que contracenou com Robbie no megassucesso da Warner Bros., Barbie , em 2023, estava em negociações para estrelar.)

A franquia iniciada com Onze Homens e um Segredo é uma das maiores séries de filmes do estúdio, tendo arrecadado mais de $1,4 bilhão de dólares, em bilheteria. Treze Homens e um Novo Segredo , foi o último e mais recente filme, estrelado por Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon, lançado em 2007. Juntos, os três capítulos da franquia arrecadaram mais de $420 milhões de dólares, nas bilheterias americanas. O spin-off, Oito Mulheres e Um Segredo (2018) , estrelado por um elenco feminino de atrizes mundialmente reconhecidas, arrecadou quase $300 milhões de dólares, globalmente.

Warner Bros. Pictures Margot Robbie em O Esquadrão Suicida





Agora, para aqueles que ansiosamente esperam por uma continuação direta daquela que consideramos a trilogia original, totalmente encabeçada pelo renomado cineasta americano Steven Soderbergh, saibam que em um outro lugar no universo hollywoodiano, existe uma obra em construção com quatorze homens preparados para um novo golpe estiloso, com George Clooney e Brad Pitt retornando para a sequência, que será dirigida por David Leitch, diretor de O Dublê (2024) .

Bradley Cooper, deverá ser visto em breve no longa-metragem da Searchlight , Isso Ainda Está de Pé? (2025) , que ele atuou e também dirigiu. Enquanto Margot Robbie, pode ser vista ao lado de Colin Farrell, na fantasia romântica A Grande Viagem da Sua Vida (2025) – ainda disponível em algumas salas de cinema.