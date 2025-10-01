Paramount Pictures Elenco do live-action de Street Fighter





Chegam ao fim, as filmagens da nova versão live-action para a mundialmente celebrada franquia de games Street Fighter.

O anúncio veio por um dos atores do elenco, Andrew Schulz - que faz o papel do lutador Dan Hibiki -, via postagem do Instagram oficial do ator e comediante.

Paramount Pictures Andrew Schulz como Dan Hibiki em Street Fighter

“Passei os últimos 2 meses filmando Street Fighter na Austrália. Este era meu videogame favorito quando criança. Posso dizer exatamente onde eu estava quando joguei pela primeira vez. Onde eu estava quando venci Vega pela primeira vez. O que eu gritava toda vez que Sagat me vencia. Todo horário de almoço no ensino fundamental, corríamos para uma delicatessen que tinha Marvel vs. Capcom e eu jogava todo o troco que roubava dos meus pais naquele fliperama. É realmente incrível estar no filme. Então, eu geralmente não gosto de atuar. É muita espera e meu cérebro não foi feito para isso. Eu AMEI fazer este filme. Eu nem sabia que filmes podiam ser feitos dessa maneira. Colaboração constante, ego zero, todos tentando fazer o melhor produto geral, mesmo que isso signifique sacrificar algo para si mesmos. Os filmes são feitos na edição, mas se for metade da diversão que foi fazê-lo, vai ser incrível. Mal posso esperar para que todos vocês vejam.”

Paramount Pictures Elenco de Street Fighter em gravações na Austrália





A produção do novo Street Fighter teve muitas mudanças e percalços, desde o seu anúncio.

Em 3 de abril de 2023, a Legendary Entertainment anunciou que havia adquirido os direitos de filme e TV da franquia Street Fighter. Em 27 de abril de 2023, os gêmeos YouTubers, Danny e Michael Philippou, do canal RackaRacka estavam em negociações para dirigir o filme. O logotipo oficial do filme foi revelado em maio de 2024. Em 17 de junho de 2024, os gêmeos abandonaram o filme como diretores para se concentrar em seu próximo filme, Faça Ela Voltar (2025) . Em 27 de setembro de 2024, Kitao Sakurai foi nomeado o novo diretor do filme. Originalmente programado para ser lançado em 20 de março de 2026, o filme foi removido da programação de lançamento e anunciado para ser adiado indefinidamente em março de 2025.

No entanto, em setembro de 2025, foi confirmado que o filme seria distribuído pela Paramount Pictures como parte de um acordo de três anos com a Legendary , e seria lançado em 15 de outubro de 2026.