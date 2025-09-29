MGM Spaceballs: S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço





Rick Moranis está retornando para uma galáxia muito, muito, muito, muito distante.

O ator canadense está oficialmente de volta!

Colocando um fim em seu hiato de décadas sem atuar para a sequência de Spaceballs: S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço (1987) . Ele vai reprisar o seu papel como Lord Dark Helmet, ao lado de Bill Pullman como Lone Starr, Mel Brooks como Yogurt, Daphne Zuniga como Princesa Vespa e George Wyner como Coronel Sandurz.

Eles serão acompanhados por novas caras hollywoodianas na divertida aventura intergaláctica, incluindo: Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman e Anthony Carrigan.

A Amazon MGM confirmou o elenco completo agora que a produção está em andamento. O estúdio também compartilhou uma foto dos bastidores com as estrelas, roteiristas e diretor da sequência em uma leitura do roteiro. “ Spaceballs 2 ” tem previsão de estreia nos cinemas para 2027.

Entertainment Tonight Leitura do roteiro de Spaceballs 2 com elenco e criadores





Josh Greenbaum, conhecido por Duas Tias Loucas de Férias (2021) e Will & Harper (2024) , dirige a partir de um roteiro de Josh Gad, Benji Samit e Dan Hernandez. O título completo do filme e a descrição do enredo não foram confirmados, mas, a Amazon MGM , brincou, escrevendo no comunicado oficial à imprensa que "há rumores de que o título seja o nome do filme, e que os detalhes do enredo estão sendo descritos como informações sobre o que acontece na história".

Uma sinopse anterior, também usando humor ao estilo da lenda da comédia Mel Brooks, descreveu o filme como uma "sequência não prequela, não reboot, parte dois, mas com elementos de reboot, sendo um filme de expansão da franquia". Assim como o original, espera-se que a sequência seja inspirada em franquias populares de ficção científica, como Star Wars, Star Trek e Alien .

Buena Vista Pictures Distribution Rick Moranis em Querida, Encolhi as Crianças

Rick Moranis é mais conhecido por comédias como Os Caça-Fantasmas (1984), A Pequena Loja dos Horrores (1986) e Querida, Encolhi as Crianças (1989) . Ele deu uma longa pausa na atuação após a morte de sua esposa, Ann Belsky, vítima de câncer, em 1991. Moranis tinha planos de retornar às telas em 2020 para mais uma sequência de Querida, Encolhi as Crianças , mas o projeto foi suspenso por tempo indeterminado devido à COVID-19. Embora tenha dublado personagens de animações, desde então, Moranis não aparecia frente às câmeras, desde Querida, Encolhi a Gente (1997) .