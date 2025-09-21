Juntar os nomes de Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, virou um imã para o sucesso.
E, tal garantia irá se repetir, mais uma vez, pois o próximo projeto cinematográfico do lendário cineasta Martin Scorsese, a história fantasmagórica What Happens at Night – no traduzido, O Que Acontece à Noite – reunirá ator e diretor, que foram vistos recentemente em Assassinos da Lua das Flores (2023) .
A parceria que começou no início do século com Gangues de Nova York (2002) , produziu mais cinco filmes, que incluem alguns clássicos, como: O Aviador (2004), Os Infiltrados (2006), Ilha do Medo (2010) e O Lobo de Wall Street (2013) .
Tais filmes exploram uma variedade de gêneros, incluindo épico histórico, policial, suspense, biográfico, comédia e faroeste. Vários deles foram incluídos nas listas de final de ano de muitos críticos, como os dez melhores da década e os melhores do século.
As obras para o cinema da dupla foram indicados a trinta e um Oscars , vencendo nove. Em 2013, eles receberam o prêmio National Board of Review Spotlight por suas carreiras e colaboração para o cinema. O trabalho de Scorsese com DiCaprio é considerado tão importante quanto seu trabalho com Robert De Niro.
Agora, teremos mais uma oportunidade de ver ambos trabalhando juntos, em uma adaptação do romance de fantasmas What Happens At Night , que acompanha um casal que viaja para a Europa para adotar um bebê, hospedando-se em um hotel cavernoso e decadente, repleto de personagens excêntricos.
A Apple Original Films está em negociações para financiar e produzir o filme com o Studiocanal .
Este novo projeto, também marca a primeira colaboração da oscarizada Jennifer Lawrence com Martin Scorsese na tela, como diretor – já que Scorsese é produtor do próximo longa-metragem de Lawrence, Morra, Amor de Lynne Ramsay).
Leonardo DiCaprio pode ser visto ainda este mês, quando chegam nas salas de cinema brasileiras, Uma Batalha Após a Outra , do respeitado cineasta Paul Thomas Anderson ( Boogie Nights: Prazer sem Limites; Magnólia; Sangue Negro; O Mestre; Licorice Pizza ).
Lembrando que, no atual momento, Scorsese está equilibrando alguns projetos em desenvolvimento, que incluem um drama policial ambientado no Havaí, estrelando Dwayne Johnson e Emily Blunt.