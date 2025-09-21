Netflix Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence em Não Olhe Para Cima





Juntar os nomes de Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, virou um imã para o sucesso.

E, tal garantia irá se repetir, mais uma vez, pois o próximo projeto cinematográfico do lendário cineasta Martin Scorsese, a história fantasmagórica What Happens at Night – no traduzido, O Que Acontece à Noite – reunirá ator e diretor, que foram vistos recentemente em Assassinos da Lua das Flores (2023) .

A parceria que começou no início do século com Gangues de Nova York (2002) , produziu mais cinco filmes, que incluem alguns clássicos, como: O Aviador (2004), Os Infiltrados (2006), Ilha do Medo (2010) e O Lobo de Wall Street (2013) .

Tais filmes exploram uma variedade de gêneros, incluindo épico histórico, policial, suspense, biográfico, comédia e faroeste. Vários deles foram incluídos nas listas de final de ano de muitos críticos, como os dez melhores da década e os melhores do século.

As obras para o cinema da dupla foram indicados a trinta e um Oscars , vencendo nove. Em 2013, eles receberam o prêmio National Board of Review Spotlight por suas carreiras e colaboração para o cinema. O trabalho de Scorsese com DiCaprio é considerado tão importante quanto seu trabalho com Robert De Niro.

Paramount Pictures/Apple TV+ Leonardo DiCaprio em Assassinos da Lua das Flores





Agora, teremos mais uma oportunidade de ver ambos trabalhando juntos, em uma adaptação do romance de fantasmas What Happens At Night , que acompanha um casal que viaja para a Europa para adotar um bebê, hospedando-se em um hotel cavernoso e decadente, repleto de personagens excêntricos.

A Apple Original Films está em negociações para financiar e produzir o filme com o Studiocanal .

MUBI Jennifer Lawrence em Morra, Amor





Este novo projeto, também marca a primeira colaboração da oscarizada Jennifer Lawrence com Martin Scorsese na tela, como diretor – já que Scorsese é produtor do próximo longa-metragem de Lawrence, Morra, Amor de Lynne Ramsay).

Leonardo DiCaprio pode ser visto ainda este mês, quando chegam nas salas de cinema brasileiras, Uma Batalha Após a Outra , do respeitado cineasta Paul Thomas Anderson ( Boogie Nights: Prazer sem Limites; Magnólia; Sangue Negro; O Mestre; Licorice Pizza ).

Lembrando que, no atual momento, Scorsese está equilibrando alguns projetos em desenvolvimento, que incluem um drama policial ambientado no Havaí, estrelando Dwayne Johnson e Emily Blunt.