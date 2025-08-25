Leo Aversa Adriana Partimpim

Alter ego infantil de Adriana Calcanhotto que agradou adultos e crianças com seu primeiro (excelente) álbum de 2004, Adriana Partimpim voltou ao mercado em 2024 com o lançamento de O Quarto, álbum em que passou por seu habitual filtro lúdico canções como Estrela, Estrela (Vitor Ramil, 1981) e Atlântida (Rita Lee/ Roberto de Carvalho, 1981).

Entre os destaques do disco está a divertida recriação de Tô Bem (Bernardo Pasquali, Bernardo Derviche Hey, Gabriel Dunajski Mendes, Gustavo Karam e Rafael Dunajski Mendes 2024), canção transformada em hit pelo grupo Jovem Dionísio, e a regravação de O Bode e a Cabra , versão de Renato Barros (1943-2020) para o rock I Want to Hold Your Hand (John Lennon e Paul McCartney, 1963).

São essas canções, acrescidas ao samba inédito Malala (O Teu Nome é Música) (Adriana Calcanhotto, 2018), que devem compor o repertório do show O Quarto no Palco, que chega a São Paulo no dia 01 de novembro em única apresentação no palco da casa de shows Vibra, em Santo Amaro, região sul.

Agendada para às 18h, a apresentação de O Quarto no Palco com certeza vai contar com hits que passaram pela lente de Partimpim, como Fico Assim sem Você (Abdullah/ Cacá Moraes, 2002), Saiba (Arnaldo Antunes, 2004), Gatinha Manhosa (Erasmo Carlos/ Roberto Carlos, 1966), Ciranda da Bailarina (Edu Lobo/ Chico Buarque, 1983) e Lindo Lago do Amor (Gonzaguinha, 1984), presentes em seus três álbuns anteriores.

Os ingressos para O Quarto no Palco já estão à venda e custam de R$160 a R$400 entre plateia superior e plateia VIP e camarote.



