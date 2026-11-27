Reprodução Vírginia Fonseca já trabalhou como DJ

Antes de se tornar uma das influenciadoras mais conhecidas do país, Virginia Fonseca teve uma experiência bem diferente da que vive hoje: trabalhou como DJ de funk. Atualmente, ela reúne milhões de seguidores nas redes sociais, comanda sua própria marca de produtos de beleza e conquistou uma legião de fãs. Mas essa passagem pelo início da carreira nem sempre é lembrada pelo público.



Aos 17 anos, Virginia se mudou para Portugal com a mãe e foi lá que começou a carreira no YouTube, publicando vídeos sobre temas que fizeram sucesso por volta de 2016. A iniciativa deu certo: em apenas cinco meses, o canal já havia alcançado 100 mil inscritos.

Quando voltou para o Brasil, decidiu experimentar outra atividade e passou a trabalhar como DJ em festas. Sua primeira apresentação foi em Luisburgo, interior de Minas Gerais, mas bastou a estreia para perceber que aquela não era a profissão que queria seguir.

A loira decidiu abandonar a carreira de DJ porque não gostava de trabalhar enquanto os outros se divertiam. Ela queria aproveitar as festas também. Além disso, mesmo depois de fazer aulas, ainda não tinha muita facilidade com a mesa de mixagem e cometia pequenos erros durante as apresentações, como interromper a música ou colocar a faixa errada.

Com isso, Virginia decidiu se dedicar exclusivamente ao YouTube. A escolha abriu caminho para seu primeiro contrato com a agência ADR, de Pedro Rezende, seu ex-namorado. Ela afirma que a experiência como DJ contribuiu para seu crescimento e não se arrepende de ter tentado algo novo.

Mulheres nas cabines

No Brasil, a cultura dos DJs movimenta festas, boates e eventos em diversas cidades. Apesar disso, as mulheres que ocupam as cabines de mixagem ainda têm menos espaço e visibilidade. Enquanto nomes masculinos, como Alok e Pedro Sampaio, ganharam projeção nacional, muitas profissionais ainda lutam para conquistar o mesmo reconhecimento. Aos poucos, porém, elas abrem caminho para que outras mulheres também se vejam nesse lugar e queiram fazer parte desse universo.

Uma das primeiras a ganhar destaque no comando dos discos foi Sonia Abreu, na década de 1970. Em um cenário dominado quase exclusivamente por homens, ela seguiu na contramão e se consolidou na pista do Papagaio Disco Club, em São Paulo. No livro Todo DJ já Sambou, a jornalista Claudia Assef resgata essa história e apresenta outros nomes que vieram depois, como Carla Scalabrini e Andrea Gram.

Reprodução Sônia Abreu é conhecida como a primeira DJ brasileira



Atualmente, diversas DJs são contratadas para trabalhar nas festas . Um desses exemplos é a DJ Davs Carter, que viralizou na internet por misturar músicas POP com ritmos de brega funk, já que ela trabalha em Recife. Conquistando seu espaço na cena pernambucana, Davs já trabalhou em remixes com Kaya Conky, SAT4N e Gloria Groove, expandindo sua arte para um público ainda maior.



O exemplo de Davs, abre portas para diversas outras DJs que já trabalham ou que querem trabalhar com as mixagens. Com uma luta de anos para conquistar esse espaço, as mulheres se mostram como uma força na categoria em um crescimento sem limites.