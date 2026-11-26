Reprodução/Instagram Matthew Perry

A lápide do ator Matthew Perry, famoso por interpretar Chandler Bing no sitcom Friends, foi alterada por sua família. A informação foi confirmada pela Entertainment Weekly nesta quarta-feira (25), após fãs notarem a diferença e comentarem sobre a mudança nas redes sociais. A alteração ocorreu pouco mais de três anos após a morte do ator, que comoveu admiradores e amigos.

'Friends' star Matthew Perry's grave marker no longer references his 'Friends' role. The new plaque at Forest Lawn Hollywood Hills replaces the "Much Loved, Friend" marker, which now reads "Rest Now" followed by "We Love You With Our Whole Hearts."(via Entertainment Weekly) https://t.co/ZgETwab9RS — sitcom crave (@sitcomcrave) November 25, 2026





A primeira placa do túmulo, instalada logo após o enterro, trazia a inscrição: “19 de agosto de 1969 – 28 de outubro de 2023. Muito amado, amigo”. A frase fazia referência à série Friends — em inglês, “amigos” —, que marcou a vida de Matthew e lhe deu projeção internacional como ator. Porém, ao visitarem a nova lápide, as pessoas começaram a se deparar com a frase: “Descanse agora. Nós te amamos com todo nosso coração”, escolhida pela família. Além disso, a placa teve as cores alteradas e foi revitalizada.

Embora emocionante, a nova homenagem sensibilizou grande parte dos fãs na internet, que sentiram falta da referência ao papel tão marcante do ator. Apesar disso, a maioria entendeu a situação e aceitou a escolha da família de Matthew de mudar a frase.

Adeus a Chandler Bing



Matthew Perry se destacou como ator ao participar do elenco fixo de protagonistas da série americana ‘Friends’, ao lado de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox e Matt LeBlanc. Na trama de amigos vivendo situações inusitadas em Nova York, Matthew interpretava Chandler Bing, de 1994 até 2004, e conquistou milhares de fãs ao redor do mundo com seu humor irônico.

Reprodução/Divulgação Matthew como Chandler em Friends







A morte de Matthew aconteceu no dia 28 de outubro de 2023, em sua casa em Pacific Palisades, Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente na piscina, e chegou a receber assistência de médicos, mas ele já estava morto. Segundo o laudo do Departamento de Examinadores Médicos de Los Angeles, ele morreu por efeitos agudos de cetamina, droga anestésica que afeta o sistema nervoso central, mas que é conhecida por ser usada em tratamentos de depressão e ansiedade.



Na investigação do caso, cinco pessoas foram acusadas pela morte do ator: dois médicos, um traficante, um intermediário e Kenneth Iwamassa, assistente pessoal de Matthew, que injetou a dose letal da droga e recebeu uma pena de 41 meses de prisão. A traficante Jasveen Sangha recebeu a maior pena do grupo: 15 anos de reclusão. Antes de morrer, o ator falava abertamente sobre sua luta contra a depressão, a ansiedade e a dependência química.

