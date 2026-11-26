A lápide do ator Matthew Perry, famoso por interpretar Chandler Bing no sitcom Friends, foi alterada por sua família. A informação foi confirmada pela Entertainment Weekly nesta quarta-feira (25), após fãs notarem a diferença e comentarem sobre a mudança nas redes sociais. A alteração ocorreu pouco mais de três anos após a morte do ator, que comoveu admiradores e amigos.
A primeira placa do túmulo, instalada logo após o enterro, trazia a inscrição: “19 de agosto de 1969 – 28 de outubro de 2023. Muito amado, amigo”. A frase fazia referência à série Friends — em inglês, “amigos” —, que marcou a vida de Matthew e lhe deu projeção internacional como ator. Porém, ao visitarem a nova lápide, as pessoas começaram a se deparar com a frase: “Descanse agora. Nós te amamos com todo nosso coração”, escolhida pela família. Além disso, a placa teve as cores alteradas e foi revitalizada.
Embora emocionante, a nova homenagem sensibilizou grande parte dos fãs na internet, que sentiram falta da referência ao papel tão marcante do ator. Apesar disso, a maioria entendeu a situação e aceitou a escolha da família de Matthew de mudar a frase.
Adeus a Chandler Bing
Matthew Perry se destacou como ator ao participar do elenco fixo de protagonistas da série americana ‘Friends’, ao lado de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox e Matt LeBlanc. Na trama de amigos vivendo situações inusitadas em Nova York, Matthew interpretava Chandler Bing, de 1994 até 2004, e conquistou milhares de fãs ao redor do mundo com seu humor irônico.
A morte de Matthew aconteceu no dia 28 de outubro de 2023, em sua casa em Pacific Palisades, Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente na piscina, e chegou a receber assistência de médicos, mas ele já estava morto. Segundo o laudo do Departamento de Examinadores Médicos de Los Angeles, ele morreu por efeitos agudos de cetamina, droga anestésica que afeta o sistema nervoso central, mas que é conhecida por ser usada em tratamentos de depressão e ansiedade.
Na investigação do caso, cinco pessoas foram acusadas pela morte do ator: dois médicos, um traficante, um intermediário e Kenneth Iwamassa, assistente pessoal de Matthew, que injetou a dose letal da droga e recebeu uma pena de 41 meses de prisão. A traficante Jasveen Sangha recebeu a maior pena do grupo: 15 anos de reclusão. Antes de morrer, o ator falava abertamente sobre sua luta contra a depressão, a ansiedade e a dependência química.