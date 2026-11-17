Reprodução/ Instagram João Gomes e família

O cantor João Gomes, de 24 anos, compartilhou nas redes sociais um momento especial com a família durante os preparativos para o Natal. Ao lado da esposa, Ary Mirelle, e dos dois filhos, Jorge e Joaquim, o artista montou a tradicional árvore natalina para celebrar a chegada das festas de fim de ano.

A comemoração tem um significado ainda mais especial para a família, que c omprou uma casa em Pernambuco, estado natal de João Gomes, em março de 2026.



Utilizando pijamas com estampas natalinas, o vídeo foi feito de forma divertida, com uma transição da grande árvore vazia para a revelação da decoração completa. Com muitas luzes, brilhos e uma grande estrela no topo, Ary faz uma “mágica” ao som da música clássica da fada madrinha do filme Cinderella, da Disney. As crianças comemoram o momento ao lado de João e juntos se divertem com as decorações de quebra nozes, ursinhos e papais noéis de pelúcia.



Fim de ano na casa nova

Dono de um sítio e de duas propriedades em Petrolina, no sertão de Pernambuco, João Gomes compartilhou nas redes sociais o desejo de ter uma casa em Recife. Essa vontade virou realidade em março deste ano, quando ao lado da esposa Ary Mirele, casados desde 2024, João comprou uma casa na capital pernambucana. Com espaço amplo, o tamanho foi um aspecto importante para o casal, que queria um ambiente para que os filhos, de um e dois anos, pudessem brincar livremente.

A sala tem paredes em tom off-white, decoração em madeira e diversas plantas trepadeiras, que dão um aspecto natural ao ambiente. O espaço também conta com muitas janelas, que permitem a entrada de luz natural. Seguindo a proposta clean da decoração, a cozinha tem móveis em tons claros de madeira e iluminação amarelada, que conferem um ar aconchegante e intimista ao espaço.

Já a área externa chama a atenção pela grande quantidade de áreas verdes, que remetem ao clima de roça de que João Gomes tanto gosta, já que o cantor foi criado em meio à natureza.

A parte de fora da casa também conta com uma piscina e área gourmet com diversos móveis em um estilo natural e orgânico, trazendo o aspecto rústico que o cantor preza. O espaço foi uma conquista do casal, que comemorou nas redes sociais ao lado dos filhos.