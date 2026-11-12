Reprodução Kaylee Hottle

A irmã mais nova de Kaylee Hottle , Jasmine, irá assumir o papel que seria da atriz no filme What Doesn’t Kill You. Assim como Kaylee, ela tem deficiência auditiva. A escolha foi uma forma encontrada pela produção para homenagear a artista, que morreu em julho de 2026, em um acidente de carro em Maryland, nos Estados Unidos.

“Quando começamos a pensar sobre como seguir, a possibilidade de Jasmine assumir o papel da irmã surgiu como algo muito significativo”, contou Adam Mingo, roteirista do filme, em entrevista à revista People.

Conhecida por sua participação em Godzilla, Kaylee já estava confirmada no elenco do longa, que conta a história de um grupo de super-heróis com deficiência. Na trama, ela interpretaria uma personagem com surdez, assim como na vida real.

Mingo também falou sobre a perda da atriz: “O falecimento de Kaylee foi uma tragédia inimaginável, e sua falta vai ser sentida por todos os envolvidos no projeto”, afirmou.

Representatividade na frente e atrás das câmeras

Um dos principais objetivos de What Doesn’t Kill You é contar histórias de pessoas com deficiência, tanto na ficção quanto na vida real. Por isso, todo o elenco é formado por pessoas com deficiência. A produção mostra que grandes filmes podem abrir espaço para diferentes atores, independentemente de suas condições físicas. A entrada de Jasmine no longa reforça essa proposta. Ela estudou na Escola para Surdos do Texas e acompanhava a irmã na luta por mais espaço para pessoas com deficiência na indústria cinematográfica.

Além de Jasmine, a atriz Alaqua Cox, conhecida por trabalhos na Marvel, também integra o elenco. Para o roteirista, o público está pronto para assistir um novo tipo de super herói, no qual a deficiência não é algo que o impede de ser extraordinário, mas sim como uma parte essencial da sua força.

Kaylee, irmã de Jasmine, ficou conhecida por integrar o elenco de ‘Godzilla vs. King Kong’(2021) e ‘Godzilla x King Kong: The New Empire’(2024), ao lado de Rebecca Hall e Milly Bobby Brown, estrela de ‘Stranger Things. A presença da irmã no filme se torna ainda mais representativa a homenagem da atriz que faleceu aos 18 anos.