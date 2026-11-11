Screenshot/ Reprodução Motel Abandonado de Vera Verão

O motel abandonado, que teria sido administrado por Jorge Lafond, intérprete da icônica Vera Verão (1952–2003), fica às margens da Rodovia Raposo Tavares, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. O canal do YouTube Francisco Drone Show registrou imagens do local e mostrou detalhes do Royal Palace, fundado na década de 1990 e abandonado desde 2016.

Na região, o local ficou conhecido como “Motel de Jorge Lafond”, mas não há informações públicas que comprovem que a propriedade tenha pertencido ao humorista.

Ocupando uma grande área, a propriedade possui diversos quartos, mas os móveis e objetos de decoração não foram preservados, com exceção de alguns vitrais e espelhos. Divididas em três blocos, as suítes contam com banheiras ou espaços onde esses itens ficavam, já que alguns cômodos estão repletos de escombros.





Além de pedaços de paredes, tetos caídos e quartos sem portas, o local está tomado por plantas que crescem por causa do abandono. Com quartos no primeiro e segundo andar, o motel desativado também tem uma cozinha, com copa que teria sido usada pelos funcionários do antigo empreendimento.

Eterna Vera Verão

Jorge Lafond, ator que ficou conhecido por interpretar Vera Verão, era natural de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Estudante de balé clássico e de danças afro-diaspóricas, começou a trabalhar como dançarino em boates e cabarés, chegando a viajar para fora do país com a dança. Entrou para televisão no corpo de baile do Fantástico, mas ganhou sucesso na atuação, sendo chamado para integrar o elenco de ‘Os Trapalhões’ a convite de Renato Aragão.

Screenshot Vera Verão no 'A Praça é Nossa'

Porém, foi somente quando foi contratado pelo SBT para participar do programa "A Praça É Nossa" que Jorge consolidou sua carreira. Ao criar a personagem Vera Verão, tornou-se um dos primeiros humoristas gays a ganhar destaque na televisão aberta. Com seu humor caricato, divertia o público e, apesar das críticas de militantes da comunidade LGBTQIA+ por reproduzir estereótipos, Vera Verão abriu espaço para outros humoristas e drag queens na grande mídia. A personagem permaneceu no ar por cerca de dez anos.

Em novembro de 2002, Jorge foi internado em estado grave após sofrer uma crise cardíaca. Durante o período de internação, o ator apresentou melhoras e recaídas. Ele já era hipertenso e tinha histórico de problemas cardíacos. No ano seguinte, ele sofreu um infarto, seguido de falência múltipla de órgãos, e morreu em 11 de janeiro de 2003. T oda a sua herança foi deixada para os primos.