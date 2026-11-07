Reprodução/ Instagram Richarlison e Amanda Araújo anunciam nome da filha

No último domingo (1), o jogador da seleção brasileira Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo revelaram estar à espera de um novo filho, ao lado do primeiro bebê, eles postaram uma foto no Instagram com a novidade. Já nesta sexta-feira (06), eles deram um novo passo, ao anunciar que estão aguardando uma filha, de nome Aurora. Veja o vídeo completo postado nas redes sociais do casal:







Pais de Richarlison Jr., o casal celebrou a nova integrante da família em vídeo nas redes sociais. Com uma grande caixa branca com um laço dourado, a família abriu a surpresa com diversos balões cor-de-rosa. O nome foi revelado na legenda em caixa alta: AURORA, e a felicidade do casal foi compartilhada com o filho mais velho. O influencer Eduardo Daibert, irmão de Amanda, também comemorou a nova sobrinha nas redes sociais, já que não pode estar presente na casa em Londres da irmã.



O Bebê

A família de Richarlison ganhou as redes sociais após vídeos de seu cunhado, Eduardo, ao lado do filho do jogador. Chamando o sobrinho de ‘bebê’, o influenciador não compartilhava o nome real da criança, e acabou ficando conhecido como ‘tio do bebê’. Porém, ao viralizar na internet, seu público não sabia da sua relação com Richarlison, o que causou uma grande surpresa e acabou apelidando o jogador de ‘pai do bebê’. A irmã de Eduardo, Amanda, começou a ser chamada de ‘ex-grá’ (abreviação de ex-grávida), e agora retorna com mais um gravidez.

Reprodução/ Instagram Família do bebê





Os apelidos da família se popularizaram ainda mais após Richarlison vir a público para denunciar a posse de Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro, de uma ilha em Angra dos Reis, durante a campanha política para presidente. Nas redes, os internautas começaram a pedir para que Flávio devolvesse a ‘ilha do bebê’, já que ele teria envolvimento no processo. O assunto tomou ainda mais proporção quando o presidente eleito Lula trouxe o tópico para o debate da Rede Globo. Durante uma de suas falas, o presidente acabou citando Richarlison como ‘pai do bebê’ e questionou o adversário sobre a situação da ilha.