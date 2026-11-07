Reprodução/ Internet Mansão Elvis Presley

O ‘Rei do Rock n’ Roll’, Elvis Presley (1935-1977) , passou por diversas propriedades ao longo da vida, desde as mais simples, antes da fama, até as mais luxuosas.

Entre as mais emblemáticas está a mansão de Beverly Hills, na Califórnia, cidade conhecida por suas grandes propriedades. Projetada pelo arquiteto Rex Lotery, a casa foi o lar de Elvis e Priscilla por pouco mais de seis anos, na Hillcrest Road.

Desde a saída de Elvis e Priscilla da mansão, em 1973, a propriedade passou pelas mãos de diversas pessoas, até chegar ao atual proprietário, Peter Morton, empresário e dono da rede de restaurantes Hard Rock Cafe. Peter chegou a cogitar demolir a mansão, mas, após pressão do público, desistiu da ideia e agora colocou o imóvel para alugar.

Por US$ 35 mil mensais (cerca de R$ 191 mil, na cotação atual), a casa pode ser alugada por quem desejar e conhecer um pouco mais da história de Elvis. A mansão chama a atenção por sua arquitetura, que mistura os estilos modernista e Regência Francesa, além de ter sido a primeira residência de Lisa Marie, filha do cantor.

Na época da compra, o cantor desembolsou US$ 400 mil pela propriedade, que tem 5.367 m². No entanto, vendeu o imóvel após se separar de Priscilla, em 1973, quatro anos antes da morte do astro do rock.

Conheça outras casa de Elvis

Sem dúvidas, a casa mais lembrada de Elvis Presley é Graceland, mansão em estilo colonial localizada em Memphis. Mesmo tendo investido em outros imóveis, Elvis manteve a propriedade como seu refúgio. Foi lá que ele morreu, em 1977, após sofrer uma parada cardíaca, em meio a problemas de saúde e ao uso abusivo de medicamentos.

Durante os anos em que viveu na mansão, o cantor realizou diversas reformas. Com 23 quartos, piscina e portões decorados com notas musicais, Graceland se tornou uma das residências de celebridades mais conhecidas do mundo. O cantor está enterrado nos jardins da propriedade, que recebe milhares de visitantes todos os anos.

Reprodução/ Internet Casas Elvis Presley

Durante o período em que serviu ao Exército dos Estados Unidos, Elvis morou na Alemanha, onde também conheceu Priscilla, sua futura esposa. A residência em que ficou hospedado no país ainda desperta a curiosidade dos fãs, que visitam o local para conhecer um pouco mais dessa fase da vida do cantor. A cidade também realiza um festival de rock em sua homenagem.

Elvis também teve uma propriedade em Palm Springs, na Califórnia. A mansão, que pertenceu ao fundador da rede McDonald's, foi projetada pelo arquiteto Albert Frey e é um exemplo do estilo arquitetônico conhecido como ‘Modernismo do Deserto’, característico da região.