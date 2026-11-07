Reprodução/ Internet Robert Pattinson e Nicholas Hoult querem ser o próximo James Bond

Um dos personagens mais icônicos do cinema, o agente secreto 007, ganhará um novo capítulo da sua história. Após Daniel Craig, intérprete do James Bond nos últimos 15 anos, deixar o papel, a busca pelo novo substituto iniciou com uma grande disputa entre diversos atores conhecidos de Hollywood.

Em audições que aconteceram em segredo, a Variety divulgou que Robert Pattinson, conhecido por ‘Crepúsculo’ e ‘Batman’, e Nicholas Hoult, de ‘Mad Max’ e ‘Superman’ entraram para a briga pelo papel.

Pattinson já chega com certa vantagem, já que trabalhou com o diretor da futura produção, Denis Villanova, em ‘Duna: Parte Três’, que estreia em dezembro de 2026.

O ator também tem tido ótimas críticas em seus últimos trabalhos como ‘The Drama’ ao lado de Zendaya e no papel do vigilante cavaleiro das sombras Batman, dirigido por Matt Reeves em 2022.

Além disso, ele já conhece as estruturas de grandes franquias, já que é dono do famoso vampiro Edward de ‘Crepúsculo’. Do outro lado, Hoult chega com um grande currículo em filmes de ação, interpretando mais recentemente o Lex Luthor, do universo do Super Homem e como Fera na franquia de ‘X-Men’.



Outros competidores

Após a confirmação da confirmação da franquia, vários nomes começaram a ser citados como possíveis James Bond 's. Entre eles, um dos favoritos é Callum Turner, marido da cantora Dua Lipa e conhecido pela minissérie ‘Mestres do Ar’(2024) e por participar da franquia ‘Animais Fantásticos’. O nome do ator foi aprovado por Pierce Brosnan, que interpretou o agente secreto entre 1995 e 2002.







O cantor Harry Styles também teve seu nome citado pela Variety, tendo demonstrado interesse pelo papel. Além desses Theo James (‘The White Lotus’ e ‘Divergente) e Josh O’Connor (‘Challengers’ e ‘Dia D’) aparecem como possíveis competidores na disputa para ser o novo 007.



Meu nome é Bond, James Bond

O primeiro intérprete do agente secreto foi Sean Connery, estrelando nos cinemas em 1962 e fazendo outros cinco filmes no papel. O longa foi tão bem recebido pelo público que se tornou uma febre mundial, chamada de Bond Mania, e que tornou o agente secreto um dos personagens mais icônicos do cinema. Após a saída de Sean, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan assumiram o papel através dos anos.

Reprodução/ Internet James Bond através do tempo



Em 2006, Daniel Craig assumiu o cargo do 007 e gravou cinco filmes, entre eles ‘007: Skyfall’ e ‘007: No Time to Die’ que ganharam o Oscar de Melhor Trilha Original em 2012 e 2021, respectivamente.



