Reprodução/ Internet Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt retira sobrenome do pa

Após 10 anos do início das batalhas judiciais de Angelina Jolie e Brad Pitt, em relação ao divórcio, a relação do ator com seus seis filhos parece estar ainda mais abalada.

Dessa vez, seu filho Knox, de 18 anos, irá retirar o sobrenome Pitt de seu nome, sendo o quinto filho a deixar somente Jolie nos documentos.

Segundo a Page Six, uma fonte confiável próxima da família teria afirmado que Knox ainda não registrou a mudança judicialmente, mas é somente uma questão de tempo até que ele faça o registro. Além disso, a fonte afirma que toda a situação é muito delicada para Brad Pitt, que não tem tanta proximidade com os filhos.

Reproduão/ Internet Brad Pitt, Angelina Jolie e seus seis filhos





Em junho, o filho da atriz já retirou o sobrenome do pai do diploma do ensino médio, a cerimônia aconteceu em Los Angeles, e foi acompanhada pela mãe e seus irmãos Pax (22), Zahara (21), e Vivienne, gêmea de Knox.

Somente Knox e Pax ainda não retiraram o sobrenome Pitt, já que Maddox (25) e Shiloh (20) já fizeram a alteração legal. Na época, as fontes disseram que a mudança de nome seria resultado de uma grande alienação parental feita por Angelina.





Entretanto, outras fontes rebateram que Angelina Jolie teria participado de diversas terapias familiares e de casal, antes mesmo do divórcio, e que os filhos teriam escolhido fazer a mudança por conta própria, mediante as brigas judiciais de guarda e de divisão de bens.

Um insider teria confirmado a situação para a Page Six: “Ele não foi honesto sobre suas ações, e afetou a confiança entre eles. Tem sido bem difícil para as crianças”. De todos os filhos do ex-casal, Pax é o único que ainda mantém contato com a parte paterna da família, mas que apesar disso não tem proximidade com Brad Pitt.

Reprodução/ Internet Knox e sua irmã gêmea Vivienne





A decisão de Knox, vem seguida da sua irmã gêmea Vivienne retirar oficialmente o sobrenome Pitt, que foi feita apenas oito dias após o aniversário de 18 anos dos dois. No processo, Vivienne afirmou motivos pessoais pela mudança do nome e já vinha usando somente o sobrenome da mãe dois anos antes do pedido.

Relembre o divórcio de Angelina e Brad Pitt

Em 2016, o casal chocou o mundo com o anúncio do divórcio, após dois anos casados. No processo, movido por Angelina Jolie, ela pedia a guarda de todos os seis filhos do casal, mas Brad Pitt queria a guarda compartilhada.

Após um acordo, Brad queria ainda mais tempo com os filhos, e acabaram entrando em mais uma batalha judicial, com muita idas e voltas os dois continuaram brigando legalmente pela guarda dos filhos. Em 2019, os dois se divorciaram legalmente, e dois anos após Angelina entrou com um processo de violência doméstica contra o ator.

Reprodução/ Internet Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram em 2019





As brigas do ex-casal continuaram, até que em 2022 Pitt processou Angelina por vender a vinícola Chateau Miraval sem a permissão dele. Além disso, documentos vazados do processo de separação inicial em 2016 afirmavam cenas de violência que levaram a atriz a pedir o divórcio, em uma matéria especial divulgada pela Vanity Fair. Todas essas ações foram seguidas pelos pedidos de mudança de nome dos filhos do casal.