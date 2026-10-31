Reprodução/Screenshot Antes e Depois da Mansão Ídolos

A mansão que serviu de cenário para o reality show “Ídolos”, da Record, está abandonada e apresenta sinais de deterioração. Um vídeo feito com drone e publicado pelo canal Francisco-Drone Show mostra como está atualmente o imóvel, localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Inspirado no formato norte-americano “American Idol”, o programa reunia cantores de diferentes regiões do Brasil em busca de uma oportunidade na música. A atração estreou no SBT e passou a ser exibida pela Record em 2008.

Ao longo das temporadas, o reality contou com apresentadores como Rodrigo Faro e Marcos Mion, além de jurados conhecidos do público, como Fafá de Belém, Supla e Luiza Possi. A competição ficou marcada pelas apresentações musicais, pelas avaliações dos jurados e pela convivência dos participantes na mansão.

A propriedade era alugada pela emissora para as gravações do reality show e passou por reformas para atender às necessidades da produção, incluindo a montagem de uma sala de estúdio. O imóvel ficou desocupado após o cancelamento do programa, mesmo estando localizada no Morumbi, bairro nobre de São Paulo.

Com uma estrutura luxuosa, a área externa conta com jardim, fonte, piscina e espaço gourmet. Sem manutenção, porém, o imóvel apresenta sinais de abandono, com acúmulo de lixo e vegetação crescida.

Os escombros na parte interna evidenciam a falta de manutenção do imóvel, com paredes esburacadas e sem revestimento de gesso. O cenário contrasta com a aparência sofisticada que a mansão exibia na televisão durante o reality show.

Com uma área de 2.500 m², a propriedade contava com ambientes temáticos e uma biblioteca. Após o fim do programa, porém, os cômodos foram descaracterizados e voltaram à composição original, com predominância de tons claros.

Reprodução Mansão Ídolos

Relembre participantes do Ídolos

Diversos artistas brasileiros ganharam projeção nacional após participar de reality shows musicais e de entretenimento. É o caso de Grazi Massafera, que ficou conhecida no Big Brother Brasil; Thiaguinho, revelado pelo programa Fama; e do grupo Rouge, formado a partir do Popstars.

No Ídolos, também surgiram nomes que conquistaram espaço na música brasileira. Na segunda edição da competição, a vencedora foi Thaeme Mariôto, que, anos depois, formou a dupla sertaneja Thaeme & Thiago, responsável por sucessos do gênero no país.

Reprodução/ Internet Chay Suede e Thaeme no Ídolos

O ator Chay Suede também participou do Ídolos, na quinta temporada, em 2010. Embora não tenha conquistado o prêmio, ele ficou em quarto lugar na competição, experiência que contribuiu para sua projeção nacional e abriu caminho para integrar o elenco da versão brasileira da novela Rebelde, que também deu origem a um grupo musical.

Atualmente, Chay segue atuando em produções de destaque na televisão brasileira. Entre seus trabalhos recentes está a novela Mania de Você (2024), da TV Globo. O ator também integra o elenco da próxima novela das 21h, Quem Ama Cuida, na qual fará par romântico com Letícia Colin.

Frequentemente o reality é lembrado por seus memes, principalmente durante as fases de audições. Com diversos momentos icônicos, os calouros divertiam o público com figuras inusitadas, que nem sempre tinham as melhores vozes para cantar.