Reprodução/ Instagram Roberto Cabrini vive em mansão reclusa

À frente do “Domingo Espetacular”, da Record, Roberto Cabrini construiu uma carreira marcada pelo jornalismo investigativo, com grandes reportagens, apurações detalhadas e revelações surpreendentes. Longe das câmeras, porém, o apresentador prefere uma rotina discreta e preserva a vida pessoal. Para manter a privacidade, escolheu morar em uma mansão no condomínio Alphaville, conhecido por reunir empresários e figuras públicas em busca de segurança e tranquilidade.

Discreto quando o assunto é a vida pessoal, Cabrini não costuma compartilhar muitos detalhes de sua residência. A mansão tem arquitetura contemporânea, com fachada de vidro, jardins arborizados e piscinas. A propriedade também oferece ambientes mais reservados, pensados para garantir o sossego do apresentador. Dentro de casa, a proposta é privilegiar o conforto e a tranquilidade, criando um espaço onde ele possa descansar e até se dedicar à preparação de pautas e reportagens longe da movimentação externa.

Reprodução/ Instagram Roberto Cabrini





O jornalista que costuma ser bastante enfático em seus trabalhos e revelar grandes segredos, tem sua vida pessoal é totalmente focada na tranquilidade e paz de sua mansão.



Vida privada

Nas redes sociais, Cabrini mantém a mesma discrição e raramente compartilha detalhes da vida pessoal. Aos 66 anos, o apresentador é casado com Renata Estela Rambaldo Cabrini, com quem tem dois filhos: Gabriela Cabrini e Roberto Cabrini Filho. Segundo pessoas próximas ao jornalista, ele valoriza os momentos ao lado da família. Nesse sentido, a mansão, situada em um dos condomínios mais caros de São Paulo, oferece o ambiente reservado e tranquilo que ele procura para aproveitar a convivência familiar.





O Alphaville é conhecido pela segurança e privacidade oferecidas aos moradores, com controle de acesso e estrutura que favorece uma rotina mais reservada. Essas características atraem empresários e figuras públicas que buscam um refúgio longe da exposição e das câmeras. Para Cabrini, que acumula cerca de 50 anos de carreira, a discrição ganha ainda mais importância. Um dos jornalistas mais conhecidos e respeitados da televisão brasileira, ele se destacou por reportagens especiais e recebeu diversos prêmios ao longo de sua trajetória.

Com passagens pela TV Globo, pelo SBT e pela TV Cultura, Cabrini construiu uma carreira marcada pela cobertura de conflitos internacionais e por investigações sobre escândalos de corrupção e violações de direitos sociais. Ao longo das décadas, consolidou seu nome no jornalismo nacional, tornando-se referência na produção de grandes reportagens e na apuração de temas de interesse público.