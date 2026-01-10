Reprodução/redes sociais Ex-marido é acusado de abandonar família em casar-se com outra em Paris

Gabriel Gonsalez é um dermatologista de 38 anos que ganhou repercussão nas redes sociais recentemente após estar no centro da polêmica com a sua ex-esposa, a influenciadora Fernanda Maggnani, onde em uma série de relatos pessoais sobre o fim do relacionamento do casal, ela acusa o médico de abandonar a família e casar-se com amante em outro país.

Gabriel e Fernanda mantiveram um casamento de 14 anos e têm três filhos juntos, mas, segundo a influenciadora, o relacionamento passou por um rompimento abrupto no fim de 2025. De acordo com o relato dela, enquanto ela acompanhava a mãe internada e que acabou falecendo, o marido começou a apresentar comportamento estranho, ausentando-se por dias e, por fim, desaparecendo completamente.

A repercussão do caso veio quando Fernanda decidiu registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento e, posteriormente, uma amiga encontrou nas redes sociais indícios de que Gabriel estaria participando de uma cerimônia de casamento em Paris, na França, com outra mulher. Segundo a influenciadora, a mulher com quem ele supostamente se casou teria sido um relacionamento antigo de 2022, e a viagem internacional já estava programada antes da crise no casamento.

Quem é Gabriel?

O ex-marido de Fernanda trabalha numa clínica de dermatologia em um bairro nobre de São Paulo, mas até o momento não se pronunciou oficialmente sobre a acusação feita pela influenciadora em suas redes sociais. Em suas próprias postagens, ele publicou uma mensagem enigmática dizendo que gosta de “coisas caras como tempo, lealdade e amor”, sem citar diretamente o episódio ou sua ex-esposa.

O médico, que espanja uma vida luxuosa na internet, com diversas viagens para Europa, inclusive já partilha fotos com a nova mulher na rede. Na conta, apagou os posts mais antigos e mostra muito do seu trabalho para seus seguidores.

Segundo registros públicos, há um processo judicial em andamento entre as partes no Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode estar relacionado a questões civis decorrentes da separação, como a pensão das crianças, embora os detalhes não sejam públicos.

O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, reacendendo debates sobre relações de longa duração, traição, abandono familiar e a exposição de conflitos pessoais na internet, com críticas direcionadas tanto ao comportamento atribuído a Gabriel quanto à decisão de Fernanda de tornar a história pública.

O Portal IG entrou em contato direto com Gabriel, mas até o momento dessa publicação não obteve retorno.