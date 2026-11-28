Divulgação Villa de Natal São Paulo

O clima de Natal já tomou conta de São Paulo. Com luzes, música, personagens e famílias reunidas, a Villa de Natal São Paulo abriu as portas nesta sexta-feira (27), no Jockey Club, para sua terceira edição. Pela primeira vez no espaço, o evento reúne atrações para diferentes gerações e aposta em experiências que vão além da decoração para envolver o público no espírito das festas de fim de ano.

Logo na chegada, a sensação é de entrar em um ambiente preparado para despertar o imaginário natalino. A movimentação de famílias, crianças circulando pelos cenários, apresentações musicais e personagens espalhados pelo espaço ajudam a criar a atmosfera da celebração.





Ao caminhar pela Villa, também é possível perceber outro detalhe que faz parte da experiência: o cheiro das comidas preparadas na área gastronômica, que convida os visitantes a fazer uma pausa entre uma atração e outra.

Um dos momentos que chamam a atenção é sem dúvidas a Parada Natalina. Com figurinos temáticos, coreografias e muita música, o desfile percorre diferentes áreas do evento e reúne personagens que interagem com o público. Durante a estreia, a apresentação foi acompanhada por visitantes de diferentes idades, que aproveitaram o momento para registrar fotos e entrar na brincadeira.





O iG também conversou com alguns dos personagens que participaram do desfile. Animados, eles fizeram brincadeiras, falaram sobre o clima natalino e convidaram os visitantes a conhecer as atrações da Villa.

Teatro traz mensagem sobre amizade e felicidade

Entre as atrações culturais, o Teatro Santa Claus merece atenção especial por Era Uma Vez na Neve. A experiência apresenta um espetáculo com uma história que aborda temas como amizade, superação de obstáculos e felicidade, conectando os acontecimentos à mensagem de Natal.

Com uma proposta voltada para toda a família, a apresentação mostra que a celebração não está relacionada apenas aos presentes e à chegada do Papai Noel, mas também aos sentimentos e valores que ganham destaque nesta época do ano. A amizade, a união e a capacidade de enfrentar dificuldades aparecem como elementos importantes da narrativa.

iG/Sandra Cotrim Villa de Natal





A produção é um dos destaques da programação artística e oferece uma alternativa para quem deseja incluir uma experiência teatral no passeio. As sessões têm duração aproximada de 30 a 35 minutos, e o acesso depende da modalidade de ingresso escolhida.

iG/Sandra Cotrim Villa de Natal





Atrações para diferentes gerações

A programação também inclui a Casa do Papai Noel, que conta com sete ambientes temáticos. Entre os espaços estão o Voo do Trenó, a Oficina de Brinquedos, Quarto do Noe, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira.

Outro destaque é o Museu do Brinquedo, realizado em parceria com a Estrela. A proposta é reunir peças que marcaram diferentes gerações e despertar lembranças da infância, criando uma oportunidade para que adultos compartilhem histórias com as crianças.

iG/Sandra Cotrim Villa de Natal





A experiência se completa com a Aldeia Gastronômica e a Feira Natalina, que oferecem opções para quem deseja comer, passear e conhecer produtos temáticos. Ao longo do espaço, apresentações artísticas e outras atividades ajudam a manter o movimento e a programação durante a noite.

Em sua terceira edição, a Villa de Natal chega ao Jockey Club depois de receber mais de 270 mil visitantes nas duas edições anteriores. Com uma área de 40 mil metros quadrados, o evento segue até 23 de dezembro e reúne mais de 30 atrações, entre espetáculos, oficinas, experiências temáticas e atividades de entretenimento.





