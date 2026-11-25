Divulgação Villa de Natal São Paulo

A contagem regressiva para o Natal já começou em São Paulo. Nesta sexta-feira (27), a terceira edição da Villa de Natal São Paulo abre as portas ao público no Jockey Club, com uma programação que reúne atrações culturais, experiências imersivas e atividades para crianças e adultos. O evento segue até 23 de dezembro e promete transformar o espaço em um cenário dedicado às celebrações natalinas.

Após receber mais de 270 mil visitantes nas edições anteriores, a Villa chega a um novo endereço, com uma programação voltada a famílias, moradores da capital, turistas brasileiros e latino-americanos. A localização no Jockey Club também oferece uma vista para o skyline de São Paulo, integrando a paisagem da cidade à experiência natalina.

Entre os principais destaques está a Casa do Papai Noel, que contará com sete ambientes temáticos. O percurso permitirá que os visitantes conheçam diferentes cenários inspirados no universo natalino antes do encontro com o Bom Velhinho. Entre os espaços estão o Voo do Trenó, a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira. O público também poderá registrar o momento em fotografias com o Papai Noel.

Divulgação Villa de Natal São Paulo





A tradicional parada natalina também fará parte da programação, com duas apresentações diárias e a participação de 100 personagens. O desfile percorrerá diferentes áreas do evento, incluindo o Boulevard do Noel e a Vila dos Patrocinadores, levando música e performances aos visitantes. As apresentações acontecerão de 19h às 19h30 e das 21h às 21h30.

Outra atração é o Teatro Santa Claus, que apresentará o espetáculo Era Uma Vez na Neve, com três sessões por dia de funcionamento, às 18h30, 20h e 21h. Cada apresentação terá duração aproximada de 30 a 35 minutos e os ingressos serão comercializados em conjunto com a entrada para a Villa, em modalidade específica.

A programação artística também contará com espetáculos no Boulevard do Noel, além de um musical que encerrará a noite. O espaço reunirá apresentações e atividades ao longo do funcionamento do evento.

Entre as experiências disponíveis está o Museu do Brinquedo, realizado em parceria com a Estrela. O espaço apresentará um acervo de brinquedos da marca, proporcionando uma viagem por diferentes gerações e resgatando lembranças que poderão ser compartilhadas entre pais e filhos.

Divulgação Villa de Natal São Paulo





O público também encontrará Aldeia Gastronômica, Feira Natalina e Vila dos Patrocinadores, ampliando as opções de lazer, gastronomia e compras durante a visita.

A solidariedade terá espaço na programação por meio do Correio Solidário. A iniciativa incentivará a arrecadação de brinquedos novos ou em bom estado, que serão destinados a instituições parceiras, cujos nomes serão anunciados posteriormente.

“Estamos muito felizes em iniciar mais uma edição da Villa de Natal São Paulo, agora em um espaço tão especial como o Jockey Club. Preparamos uma programação diversificada, com atrações para crianças e adultos, pensando em proporcionar momentos de alegria e convivência entre as famílias. Nossa expectativa é receber visitantes de diferentes lugares e fazer parte das celebrações de fim de ano da cidade”, destaca Soraia Carrasco.

Os ingressos estão disponíveis pela Ticketmaster, com opções de acesso geral, entrada combinada com o Teatro Santa Claus e pacotes familiares. Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam ingresso.

No momento da compra, é necessário selecionar a data da visita e, nos combos com teatro, o horário da sessão. Após deixar o evento, o visitante não poderá retornar utilizando o mesmo ingresso.

Também haverá bilheteria oficial no acesso principal, com abertura uma hora antes do início das atividades. O pagamento poderá ser realizado em cartão de crédito, cartão de débito ou dinheiro.

Até 4 de dezembro, a campanha de Black Friday oferece descontos de até 50% para datas selecionadas de segunda a quinta-feira e de até 15% de sexta a domingo, mediante utilização do cupom HOHOBLACK, conforme as condições da promoção.





Villa de Natal São Paulo – 3ª edição

Período: 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026

Local: Jockey Club de São Paulo – São Paulo (SP)

Ingressos: Ticketmaster

Bilheteria oficial: Acesso principal do evento, com abertura uma hora antes do início das atividades

Acessibilidade: Acesso para cadeirantes pelo Portão 1 do estacionamento

Site oficial: https://villadenatalsaopaulo.com.br

Instagram: @villadenatalsp

Black Friday: Cupom HOHOBLACK, válido até 4 de dezembro, conforme condições da campanha