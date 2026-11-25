Divulgação Sandy e Junior retornam para residência



Os irmãos Sandy e Junior anunciaram na última terça-feira (24) que voltarão a dividir os palcos com o projeto "Nada É Por Acaso". A dupla fará seis apresentações no Nubank Park, em São Paulo, nos dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027. Em vez de uma turnê por diferentes cidades, os shows ficarão concentrados no mesmo estádio, em um formato conhecido como residência musical, comum entre artistas que se apresentam em temporadas em Las Vegas.







A pré-venda dos ingressos começa em 1º de dezembro, exclusivamente para clientes do banco Elo. Para o público geral, as vendas serão abertas no dia 3, pelo site da Ticketmaster. Com direção-geral de Raoni Carneiro, o projeto é produzido pela Live Nation em parceria com a Entretrês, tem apresentação do Elo e patrocínio do Google Gemini.

Segundo Alexandre Faria, vice-presidente da divisão de Concerts da Live Nation Brasil, esta será a primeira vez que artistas brasileiros farão uma residência musical em um mesmo estádio.



Clássicos da carreira

Durante a coletiva de imprensa, Sandy e Junior contaram que o repertório dos shows ainda não está definido. Segundo os irmãos, o formato da residência permite explorar músicas de diferentes fases da carreira, incluindo sucessos conhecidos pelo público e canções que talvez nunca tenham sido apresentadas ao vivo. A dupla também prometeu resgatar a nostalgia que marcou sua trajetória.

Reprodução Sandy e Junior na turnê em 2019





Com o palco em formato italiano, Sandy adiantou que o espetáculo terá bailarinos, mas explicou que não pretende passar o show inteiro dançando. A última vez que os irmãos se apresentaram juntos foi em 2019, durante a turnê Nossa História, que celebrou os 30 anos de carreira da dupla e passou por diversas cidades brasileiras. Agora, eles voltam aos palcos após anunciarem o fim da parceria pela primeira vez, em 2007.

A coletiva também contou com a presença de Xororó, pai dos artistas, que recentemente anunciou a aposentadoria dos palcos ao lado de Chitãozinho. Não houve menção a uma possível participação da dupla sertaneja nos shows. Xororó, no entanto, sempre acompanhou de perto a trajetória dos filhos e apoiou a carreira dos dois.

Os ingressos custarão entre R$ 175 e R$ 1.450, de acordo com o setor escolhido e a modalidade. Também haverá pacotes especiais, com opções que incluem open bar. Os detalhes sobre valores e setores estão disponíveis no site da Ticketmaster.