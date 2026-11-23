Rodrigo T. Ribeiro Ano Novo no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro já tem programação musical definida para receber 2027. O Réveillon carioca terá mais de 70 atrações distribuídas por 13 palcos em diferentes regiões da cidade. Entre os principais destaques estão Djavan, Simone Mendes, Pedro Sampaio, Xande de Pilares e o grupo Revelação, que se apresentam na noite de 31 de dezembro, em Copacabana.

A festa terá apresentações de diferentes estilos musicais, passando pelo samba, pagode, sertanejo, pop, música eletrônica e gospel. Além da tradicional celebração na Zona Sul, a programação contempla bairros das zonas Norte e Oeste, com shows gratuitos para moradores e visitantes.





Uma das novidades desta edição é a ampliação do calendário de comemorações. Pela primeira vez, a programação começa ainda no período natalino, no dia 26 de dezembro, com um encontro especial de três grandes nomes do samba brasileiro: Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão.

Copacabana concentra grandes atrações

O principal palco da festa, na Praia de Copacabana, terá programação a partir das 18h do dia 31 de dezembro. A abertura ficará por conta do DJ JP. Na sequência, o público poderá acompanhar um show especial de Djavan, com grandes sucessos da carreira, além das apresentações de Simone Mendes e Pedro Sampaio.

Rodrigo T. Ribeiro Palco principal da festa em frente ao Copacabana Palace





O samba também terá lugar de destaque com Xande de Pilares e o grupo Revelação, que contarão com a participação de um convidado surpresa. A escola de samba Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval de 2026, completa a programação do espaço.

Outro palco de Copacabana reunirá diferentes expressões da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra Petrobras Sinfônica e o Monobloco, que se apresentam juntos no espetáculo Baile Sinfônico. Também estão previstos shows dos Gilsons, BK’, Yan e da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.

Já o palco montado na região do Leme será dedicado à música gospel. Os artistas que participarão dessa programação ainda serão anunciados.

Shows gratuitos em diferentes bairros

O Réveillon 2027 também terá atrações musicais fora de Copacabana. A proposta é levar a celebração a diferentes regiões do município, ampliando as opções para quem deseja comemorar a chegada do novo ano perto de casa.

Confira os artistas anunciados:

* Flamengo: Moacyr Luz e Samba do Trabalhador.

* Parque Realengo: Terreiro de Criolo.

* Paquetá: Gabriel da Muda.

* Ilha do Governador: Dudu Nobre e Thais Macedo.

* Penha: Feyjão.

* Piscinão de Ramos: Carrossel de Emoções.

* Parque Madureira: Nego Damoé e Délcio Luz.

* Parque Oeste, em Inhoaíba: programação a confirmar.

* Pedra de Guaratiba: Balacobaco.

* Sepetiba: Lily Nobre.

Ao todo, serão 13 palcos distribuídos pela cidade, considerando os três espaços de Copacabana e os demais pontos de celebração.

Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão abrem as comemorações

Antes da noite da virada, cariocas e turistas terão um encontro especial com três referências do samba brasileiro. No dia 26 de dezembro, sábado, Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão se apresentam juntos em Copacabana com a turnê ‘O Maior Encontro do Samba’.

O evento gratuito marca o início das comemorações ampliadas de fim de ano e oferece mais uma oportunidade para o público aproveitar a programação musical da cidade antes da chegada de 2027.

Crédito: iG Zeca Pagodinho





Drones e 12 minutos de fogos em Copacabana

A programação da virada também contará com novidades no espetáculo visual. Em Copacabana, um show inédito de drones inspirado no universo de Harry Potter e a Pedra Filosofal promete integrar a celebração na noite de 31 de dezembro.

À meia-noite, a tradicional queima de fogos terá duração prevista de 12 minutos. Os disparos serão realizados a partir de 19 balsas posicionadas no mar, acompanhados por uma trilha sonora sincronizada aos efeitos pirotécnicos.

Além de Copacabana, haverá apresentações de fogos no Flamengo, na Penha, no Parque Oeste, em Inhoaíba, e no Parque Realengo.





Réveillon do Rio 2027

Data: 31 de dezembro de 2026.

Local principal: Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Entrada: gratuita.

Programação principal em Copacabana:

Palco principal – a partir das 18h

* DJ JP

* Djavan

* Simone Mendes

* Xande de Pilares e Revelação

* Convidado surpresa

* Pedro Sampaio

* Unidos do Viradouro

Segundo palco

* Orquestra Petrobras Sinfônica e Monobloco, no Baile Sinfônico

* Gilsons

* BK’

* Yan

* Beija-Flor de Nilópolis

Palco do Leme

* Programação gospel, com atrações a confirmar.

Programação em outros bairros:

* Flamengo: Moacyr Luz e Samba do Trabalhador.

* Parque Realengo: Terreiro de Criolo.

* Paquetá: Gabriel da Muda.

* Ilha do Governador: Dudu Nobre e Thais Macedo.

* Penha: Feyjão.

* Piscinão de Ramos: Carrossel de Emoções.

* Parque Madureira: Nego Damoé e Délcio Luz.

* Parque Oeste: atrações a confirmar.

* Pedra de Guaratiba: Balacobaco.

* Sepetiba: Lily Nobre.

Encontro de Natal – 26 de dezembro

* Zeca Pagodinho

* Alcione

* Jorge Aragão

Fogos: 12 minutos de espetáculo em Copacabana, com outros pontos de queima de fogos no Flamengo, na Penha, no Parque Oeste e no Parque Realengo.