Reprodução/Divulgação Villa de Natal São Paulo anuncia Black Friday com até 50% de desconto nos ingressos.

A magia do Natal vai tomar conta do Jockey Club de São Paulo . Em sua terceira edição, a Villa de Natal São Paulo será realizada pela primeira vez no espaço, entre 27 de novembro e 23 de dezembro. Depois de receber 270 mil pessoas nas duas edições anteriores, o evento prepara uma programação especial para reunir famílias e proporcionar momentos de diversão e encantamento.

Durante os dias de funcionamento, o público poderá aproveitar as atrações das 17h às 23h, com entrada permitida até as 21h.

Um dos espaços mais aguardados é a Casa do Papai Noel, que terá sete ambientes temáticos. Ao longo do percurso, os visitantes poderão conhecer o Voo do Trenó, a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira, entre outros cenários que remetem às tradições e ao imaginário natalino.

O tradicional encontro com o Papai Noel também está garantido. Ele receberá os visitantes todos os dias de funcionamento, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento ou retirada de senha.

A programação cultural terá como destaque o Teatro Santa Claus, que apresentará o espetáculo "Era Uma Vez na Neve". Serão três sessões diárias, às 18h30, 20h e 21h, com duração aproximada de 30 a 35 minutos cada. O acesso ao teatro dependerá da modalidade de ingresso adquirida.

Reprodução/Divulgação Villa de Natal São Paulo anuncia Black Friday com até 50% de desconto nos ingressos

A festa contará ainda com a Parada Natalina e apresentações na Boulevard do Noel. Para completar o passeio, os visitantes terão à disposição opções gastronômicas. O consumo será feito por meio de cartão cashless, sistema que permite realizar pagamentos dentro do espaço.

Esta edição do evento também contará com estrutura de acessibilidade, incluindo acesso para cadeirantes, banheiros adaptados e sessões no Teatro Sant Claus com interpretação em Libras aos domingos, às 18h30. Além disso, haverá um posto médico destinado ao atendimento de emergências.





Promoção da Blackfriday

Quem pretende incluir o passeio natalino na programação pode aproveitar a Black Friday, que oferece descontos de até 50% nos ingressos para a edição de 2026.

A campanha já começou e segue até 4 de dezembro, com preços promocionais que variam de acordo com o dia escolhido para a visita e a modalidade de entrada.

Para garantir o desconto, os interessados devem utilizar o cupom HOHOBLACK no momento da compra, realizada por meio da plataforma Ticktmaster. De segunda a quinta-feira, a campanha oferece descontos de até 50%. Já de sexta-feira a domingo, os descontos são de até 15%.

A promoção contempla ingressos para acesso à Villa, nas categorias inteira e meia entrada, além de opções que incluem o espetáculo teatral e o pacote família.

Reprodução/Divulgação Villa de Natal São Paulo anuncia Black Friday com até 50% de desconto nos ingressos

Confira os preços da Black Friday

Modalidade Segunda a quinta Sexta a domingo

Acesso Villa - Inteira R$ 69,90 R$ 118,90

Acesso Villa - Meia R$ 34,95 R$ 59,45

Villa + Teatro - Inteira R$ 104,95 R$ 178,40

Villa + Teatro - Meia R$ 52,45 R$ 89,20

Pacote Família R$ 404,25 R$ 569,40





Como comprar?

Para aproveitar os descontos, o visitante deve acessar a Ticketmaster, selecionar a data desejada, escolher a modalidade do ingresso e aplicar o cupom HOHOBLACK para verificar o valor promocional correspondente.

Aqueles que desejam assistir ao Teatro Santa Claus, devem optar pela modalidade que combina o acesso à Villa com o espetáculo. Já quem pretende ir em família ou em grupo, pode escolher ingressos exclusivos para a visita à Villa ou o Pacote Família.



