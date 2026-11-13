Ian Maule Anitta ganha primeiro Grammy da carreira

Anitta conquistou seu primeiro Grammy da carreira nesta quinta-feira (12), durante a cerimônia do Grammy Latino 2026, realizada em Las Vegas. A cantora foi premiada na categoria ‘Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa’ pelo disco ‘EQUILIBRVM’, lançado em abril deste ano. Em seu discurso de agradecimento, ela se emocionou.

Essa é a primeira vez que uma categoria brasileira é televisionada, e isso é importante para que todos saibam que a América Latina são todos os países que estão na América Latina, não só os que falam espanhol. Anitta durante discurso

Além de receber o gramofone, Anitta apresentou um medley de músicas de seu álbum mais recente, que reúne referências de diferentes estilos musicais, como samba, reggae e MPB, além de elementos de religiões de matriz afro-indígena, presentes nas letras e na estética do disco.

Concorrendo ao prêmio desde 2014, quando disputou a categoria com a música ‘Zen’, essa foi a primeira vitória da cantora. Nesta edição, ela também concorria em outras duas categorias, incluindo ‘Álbum do Ano’.





O grande destaque da noite foi a cantora espanhola Rosalía, que abriu a premiação com músicas de seu álbum ‘LUX’, aclamado pela crítica. Ela também conquistou duas das principais categorias da cerimônia: ‘Canção do Ano’ e ‘Álbum do Ano’, somando cinco gramofones recebidos na noite.

Apesar de não ter nascido na América Latina, a espanhola pode concorrer ao Grammy Latino por gravar em espanhol e em outras línguas de origem latina no álbum ‘LUX’.



Brasil em destaque

Anitta não foi a única brasileira a levar um prêmio para casa. Outros artistas também conquistaram seus primeiros Grammys, enquanto nomes veteranos foram novamente reconhecidos. Na categoria ‘Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa’, Urias levou seu primeiro gramofone.

A cantora, natural de Uberlândia, foi premiada pelo álbum ‘Carranca’ e homenageou Liniker, a primeira mulher trans brasileira a conquistar um Grammy. Em seu discurso, destacou a importância da artista por “escancarar as portas para a próxima passar”.





O projeto ‘Dominguinho Volume 2’, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, também levou o prêmio de ‘Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa’, mesma categoria vencida pela primeira parte do trabalho em 2025.

Johnny Hooker também conquistou um gramofone na categoria ‘Melhor Canção em Língua Portuguesa’, por ‘Viver e Morrer de Amor na América Latina’, parceria com Ney Matogrosso. O troféu é o primeiro da carreira de Hooker.

Reprodução Brasileiros no Grammy Latino

Amaro Freitas, natural de Recife, venceu na categoria ‘Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira’ pelo projeto ‘Criolo, Amaro e Dino’, realizado em parceria com o rapper Criolo e Dino d’Santiago.





As conquistas brasileiras continuaram com Emicida, vencedor na categoria ‘Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa’, por ‘Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores’. Eli Soares também foi premiado com ‘Betel (Ao Vivo)’, na categoria ‘Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)’.

O filme ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, também se destacou na cerimônia. A produção venceu na categoria ‘Melhor Música para Mídias Visuais’, pela trilha sonora do longa, prêmio concedido aos compositores Mateus Alves e Tomaz Alves Souza.