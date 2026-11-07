Reprodução/Instagram/@sepultura Grupo Sepultura se despede dos palcos

O Sepultura está deixando os palcos e finalizando a jornada da banda que se tornou forte referência internacional do heavy metal e projetou a música brasileira em grandes palcos de todo o planeta. O grupo terá neste sábado (7) sua última apresentação.

Então, será o último show da turnê "Celebrating Life Through Death", que ganhou a alcunha de "The Last Ceremony"(a última cerimônia), que está marcado para este sábado (7), no Suhai Music Hall, em São Paulo, então os fãs terão a oportunidade de se despedirem do grupo. Os ingressos foram esgotados.

O grupo formado por Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal), Paulo Jr. (baixo) e Greyson Nekrutman (bateria) fará um show com o repertório a fim de alcançar a nostalgia do seu público dos grandes sucessos do grupo e reunir muitos admiradores.





Onde nasceu a banda?

Ela iniciou em Belo Horizonte, em 1984, e começou com o nome em homenagem à música "Dancing Your Grave", do Motörhead. Então, em inglês, "grave" acaba significando "sepultura".

A atração foi fundada pelos irmãos Max e Igor Cavalera; depois, veio a união com Paulo Jr., no baixo, e Wagner Lamounier, no vocal, e, então, lançaram o primeiro álbum em 1985, o "Bestial Devastation".

Nos anos 1990, o grupo alcançou renome internacional ao assinar com gravadoras internacionais como: "Chaos A.D."(1993) e "Roots"(1996). Depois, em 2006, Igor Cavalera, baterista, deixou o grupo.

Depois do grande sucesso, algumas mudanças ocorreram na formação do grupo, como a saída de Max Cavalera em 1996 e entrada do vocalista norte-americano.

O show

Quando vai ser: 7 novembro, às 21h

Onde será: Suhai Music Hall

Local: Avenida das Nações Unidas, 22540 Jurubatuba



























