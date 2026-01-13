Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Bloquinhos em São Paulo

Antes mesmo da chegada definitiva, prevista para fevereiro, São Paulo já começa a viver o clima carnavalesco em janeiro. A megalópole reúne uma programação de shows e blocos de pré-Carnaval 2026, oferecendo aos amantes do evento cultural brasileiro diversas opções para antecipar a celebração nas ruas e nos palcos da cidade.

Abre Alas 2026

Dudu Nobre se apresenta com Mocidade Alegre e Salgueiro nesta sexta-feira (16). Já no dia 24, Almirzinho é o convidado com Gaviões da Fiel e Vila Isabel. Nenê de Vila Matilde e Portela estão agendados para o dia 30.





O encerramento foi marcado para dia 6, com apresentação da banda Demônios da Garoa.

Onde? r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo.

Ingressos: com valores a partir de R$ 155, na Ticketmaster.

Ritaleena

Reprodução/ Instagram @casanaturamusical e @bloco_ritaleena Ritaleena





Pela primeira vez em Santo Amaro, o bloco tem como principal intuito resgatar o legado da cantora e compositora Rita Lee, adaptando os hits da artista em frevos, marchinhas, entre outros ritmos. Será no dia 25, às 17h30.

A famosa homenageada morreu em maio de 2023. Nos últimos anos, estava afastada dos palcos, enquanto se dedicava ao tratamento contra câncer no pulmão.

Onde? Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros.

Ingressos: com valores a partir de R$ 80, na Sympla.

Ilú Obá de Min

Com o tema "Tambores sempre Tambores - Okan Ópera Negra - Beijo na Alma: Girlei Luiza Miranda", o bloco ocorre neste domingo (18) e ressalta o legado da cultura africana e brasileira e é composto por 400 mulheres.

Onde? Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros.

Ingressos: com valores a partir de R$ 80, na Sympla.

Baile Pirataria

Conhecidos pelas composições críticas e profundas, Emicida e Luedji Luna formam a dupla principal do evento de pré-Carnaval com o BaianaSystem. A apresentação ocorrerá no dia 24, às 13h.

Onde? Memorial da América Latina - r. Tagipuru, 500 , Barra Funda.

Ingressos: com valores a partir de R$ 230, no Shotgun.

Bloco do Johnny Hooker



Reprodução/ Instagram @casanaturamusical e @johnnyhooker Bloco do Johnny Hookerr





Pop, MPB , brega funk e forró são alguns dos estilos previstos na setlist do cantor, que deverá interpretar as canções "Flutua", "Amor Marginal", "Alma Sebosa" e "Cuba". A apresentação começará às 22h do dia 24.

Onde? Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros.

Ingressos: com valores a partir de R$ 110, na Sympla.