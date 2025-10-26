Guns N’ Roses aqueceu ainda mais a noite deste sábado (26) durante show da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, em São Paulo. A banda norte-americana lotou o estádio do Allianz Parque com apresentação nostálgica, já o álbum mais recente, o “Chinese Democracy”, foi lançado em 2008.
Aos 63 anos, Axl Rose mostrou que, ao lado do guitarrista Slash, ainda tem energia de sobra para comandar um show de quase três horas de duração. Sua voz, no entanto, nem sempre acompanhou o mesmo fôlego e por vezes, parecia que o microfone tivesse sido desligado.
Detalhe que para o público, composto por diferentes gerações, parecia não fazer diferença, uma vez que o coro cantava empolgado as clássicas que compunham o setlist , como “Welcome To The Jungle”, a canção de abertura, além de “Yesterdays” , “Knockin on Heaven’s Door”, “Sweet Child Of Mine” e Paradise City”.
Durante a performance, Axl ainda trocou flertes com o público ao agradecer a recepção calorosa dos brasileiros. “Como estão? Muito bom vê-los novamente. Que noite agradável. Obrigado por nos receber” , disse entre uma música e outra.
A banda prestou uma homenagem a Ozzy Osbourne, morto recentemente, com o cover de “Sabbath Bloody Sabbath” e “Never Say Die”, do Black Sabbath.
Embora emocionante, a apresentação acabou se arrastando em alguns momentos, com solos de guitarra de Slash que ultrapassavam dez minutos e quebravam o ritmo do show. A performance parecia ignorar o público, que, por vezes, se distraía no celular ou em conversas paralelas.
Coube aos Raimundos abrir a noite com uma apresentação repleta de clássicos que marcaram época, como “Puteiro em João Pessoa”, “Reggae do Maneiro”, “Mulher de Fases” e “Eu Quero Ver o Oco”.
Após a apresentação esgotada em São Paulo, a banda segue para Curitiba (28/10, na Pedreira Paulo Leminski), Cuiabá (31/10, na Arena Pantanal) e encerra a passagem pelo Brasil em Brasília (2/11, na Arena BRB Mané Garrincha).